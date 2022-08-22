22 Ağustos 2022, Pazartesi
Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...
Emekli maaş zammı sonrasında bankalar promosyon miktarlarında güncellemeye gitti. 8.250 TL'ye kadar tırmanan promosyon miktarı sonrasında yeni iddia gündeme geldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon ödemelerine dikkat çekti. Bilindiği üzere emekliler 3 yıllık taahhüt anlaşması ile promosyon ödemelerini alabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 10:34
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