Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...

"EMEKLİLERİN ELİN 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GEÇEBİLİR"

Bakanlığın çalışmasıyla birlikte emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini de belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" diye konuştu.