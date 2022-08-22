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Haberler Galeri Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...

Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...

Emekli maaş zammı sonrasında bankalar promosyon miktarlarında güncellemeye gitti. 8.250 TL'ye kadar tırmanan promosyon miktarı sonrasında yeni iddia gündeme geldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon ödemelerine dikkat çekti. Bilindiği üzere emekliler 3 yıllık taahhüt anlaşması ile promosyon ödemelerini alabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2022 10:34
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Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...

Emekli promosyon ödemeleri 15 bin TL olur mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler Temmuz ayında aldıkları maaşla birlikte uygun gördükleri bankalar ile anlaşarak promosyon ödemelerini de alıyor. Son yapılan güncellemeler ile promosyon miktarları 8 bin TL'yi aştı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların son dönemde emeklilere verdiği promosyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Konu hakkında son detayları haberimizde derledik. İşte, emekli promosyon ödemeleri için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...

"EMEKLİLERİN ELİN 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GEÇEBİLİR"

Bakanlığın çalışmasıyla birlikte emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini de belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" diye konuştu.

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Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...

EMEKLİLER ARAŞTIRIYOR

Öte yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için promosyon ödemeleri 8000 liraya kadar dayanırken, sözleşmesi biten emekliler en uygun promosyon şartları için bankaları araştırıyor. Bankalar emekliler için sağlanan tek tuşla tüm aylığı çekme, mevcut aylık müşterilerine promosyon ve harcama puanları gibi olanaklarla müşteri çekmeye çalışıyor.

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Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

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Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...

HALKBANK

Emekli maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.