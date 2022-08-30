Ucuz ev için 3 hamle! TOKİ konutlarında detaylar belli oldu!
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut edindirme projesinde aşamalar belirlendi. Dar gelirliler için konutta üç önemli adım hayata geçecek. Sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofis eve dönüştürülecek. Ayrıca gayrimenkul firmalarıyla kampanya yapılacak. Ev ve kira fiyatlarını da ucuzlatacak olan konut kampanyasında taksitler de dar gelirli vatandaşlar baz alınarak belirlenecek.
Giriş Tarihi: 30.08.2022
08:03
Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.
Konut projesindeki 3 dev adımın ayrıntıları belli oldu.
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TOKİ İLE 81 İLE UCUZ KONUTLAR GELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.
SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER HANGİLERİ?
Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.
5 BAŞLIKTA ÖZEL KONTENJAN İLE UCUZ EV
Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.
UCUZ KONUT İÇİN GELİR ÜST SINIRI DAR GELİRLİ VATANDAŞI KORUYACAK
Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.