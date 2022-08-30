Son düzlüğe girildi, 10 bin TL’ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankaların emekli müşterilerine yönelik promosyon yarışı sürüyor. 5 banka ödeme miktarlarını 7 bin liranın üzerine çıkardı. Bilindiği üzere bankaların promosyon miktarları emekli maaşlarına göre değişkenlik gösteriyor. Açıklanan son güncek rakamları sizler için haberimizde derledik. Peki, promosyon başvuruları ne zaman bitiyor?