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Haberler Galeri Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankaların kıyasıya rekabet ettiği promosyon yarışında son düzlüğe girildi. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıktı. Emeklilere ek gelir imkanı sağlayan ödemelerde yakınını getirenlerde tutar değişiyor. Kampanyalardan bir çoğu 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Eylül ayında tutarların nasıl değişeceği merak ediyor. Peki, en yüksek promosyon ödeme veren bankalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 12:13
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Son düzlüğe girildi, 10 bin TL’ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankaların emekli müşterilerine yönelik promosyon yarışı sürüyor. 5 banka ödeme miktarlarını 7 bin liranın üzerine çıkardı. Bilindiği üzere bankaların promosyon miktarları emekli maaşlarına göre değişkenlik gösteriyor. Açıklanan son güncek rakamları sizler için haberimizde derledik. Peki, promosyon başvuruları ne zaman bitiyor?

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Son düzlüğe girildi, 10 bin TL’ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Promosyon başvurusunu yapıp 1 emekli yakınını getiren 8 bin liraya varan ödeme alabilirken, emeklilerin eline maksimum 10 bin lira geçebiliyor. Kamu bankalarının da promosyon tutarını artırma hazırlığı yaptığı belirtilirken, bu durumun kampanyaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

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Son düzlüğe girildi, 10 bin TL’ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Pek çok bankanın promosyon kampanyası ise yarın, yani 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bu kampanyaların aynı şekilde devam edip etmeyeceği, ya da tutarların nasıl değişeceği 1 Eylül'den itibaren yapılacak açıklamalarla belli olacak.

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Son düzlüğe girildi, 10 bin TL’ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Hem yeni kampanyalar hem kamu bankalarının yeni promosyon tutarı merakla bekleniyor. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası maaşlar ve 2.500 lira üstü için aylıklar için belirlediği mevcut promosyon tutarları ve bu kampanyaların bitiş tarihleri şöyle:

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Son düzlüğe girildi, 10 bin TL’ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

* AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Kampanya 31 Ağustos'a kadar maaşını taşıyanlar için geçerli.