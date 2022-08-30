HaberlerGaleriSon düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankaların kıyasıya rekabet ettiği promosyon yarışında son düzlüğe girildi. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıktı. Emeklilere ek gelir imkanı sağlayan ödemelerde yakınını getirenlerde tutar değişiyor. Kampanyalardan bir çoğu 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Eylül ayında tutarların nasıl değişeceği merak ediyor. Peki, en yüksek promosyon ödeme veren bankalar...