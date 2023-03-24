24 Mart 2023, Cuma
Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! 24 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! e-Devlet sorgulama ekranı
TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgualma ekranı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı sürüyor.TOKİ Tuzla kura sonuçları e- devlet üzerinden sorgulanabiliyorken, canlı yayın çekilişleri 29 Mart'a kadar devam edecek. Başvurularını yapan vatandaşlar, TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:30
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