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TÜİK'ten asgari ücret zammı için son dakika teklifi! 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret 3.toplantısı sona erdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda işçi ve işveren tarafı pazarlık gerçekleştirdi. Toplantıda TÜİK'in asgari ücret için belirlediği rakam da duyuruldu. Buna göre; TÜİK orta işler için 2 bin 86 TL, ağır işler için ise 2 bin 331 TL'nin yeterli olduğunu komisyona iletti. 2020 asgari ücreti için Türk-İş Sendikası 2 bin 578 TL isterken, TİSK 2 bin 262 TL verebileceğini açıklamıştı. TİSK, en fazla bu rakamı verebileceğini söylerken, devletin de 100 TL olan desteği 200 TL'ye çıkarması talebinde bulunmuştu. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 asgari ücreti ile ilgili tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? VİDEO

Giriş Tarihi: 17.12.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 17:45
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TÜİK'ten asgari ücret zammı için son dakika teklifi! 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TİSK'in ev sahipliğinde bugün saat 14.00'te bir araya geldi. 3'üncü toplantıda taraflar pazarlıklara başlarken, Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret için rakam belirledi. TÜİK'in rakamı toplantıya sunuldu. TÜİK, asgari ücretle çalışan orta işçinin 2 bin 86, ağır işçinin ise 2 bin 331 TL aylık harcama tutarına ihtiyacı olduğunu aktardı. Türk-İş 2 bin 578 TL'nin altında bir pazarlığa yanaşmayacağını aktarmış, TİSK ise yüzde 12 zam oranını şartlı olarak verebileceklerini söylemişti. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? VİDEO

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TÜİK'ten asgari ücret zammı için son dakika teklifi! 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

TÜİK'TEN ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM

Asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? VİDEO

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TÜİK'ten asgari ücret zammı için son dakika teklifi! 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ YÜZDE 27 ZAM İSTİYOR

Sendikalar 2020 yılı zam görüşmeleri öncesi birlik kararı almıştı. Komisyonda yer alan en büyük işçi sendikası Türk-İş, 2 bin 578 TL'nin altında pazarlık etmeyeceklerini ifade etmiş, işçinin fedakarlık yapmayacağını aktarmıştı.

ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI - VİDEO

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TÜİK'ten asgari ücret zammı için son dakika teklifi! 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

TİSK'TEN ŞARTLI YÜZDE 12

Türk-İş'in 2 bin 578 TL'lik talebi yüzde 27 zam anlamına geliyor. TİSK ise, enflasyonun üstünde zam oranına yanaşmıyor. İlk toplantıdan itibaren enflasyonun üstündeki zam oranının işvereni zorladığını ifade eden TİSK, devletin desteğinin de artmasını istiyor.

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TÜİK'ten asgari ücret zammı için son dakika teklifi! 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

TİSK, 2 bin 262 TL zam verebileceklerini aktarırken, Türk-İş ile aradaki fark yüzde 15 seviyesinde. Net maaş farkı ise 300 TL'nin üzerinde görülüyor.