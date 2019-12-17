TÜİK'ten asgari ücret zammı için son dakika teklifi! 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret 3.toplantısı sona erdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda işçi ve işveren tarafı pazarlık gerçekleştirdi. Toplantıda TÜİK'in asgari ücret için belirlediği rakam da duyuruldu. Buna göre; TÜİK orta işler için 2 bin 86 TL, ağır işler için ise 2 bin 331 TL'nin yeterli olduğunu komisyona iletti. 2020 asgari ücreti için Türk-İş Sendikası 2 bin 578 TL isterken, TİSK 2 bin 262 TL verebileceğini açıklamıştı. TİSK, en fazla bu rakamı verebileceğini söylerken, devletin de 100 TL olan desteği 200 TL'ye çıkarması talebinde bulunmuştu. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 asgari ücreti ile ilgili tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? VİDEO