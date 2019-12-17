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17.12.2019

Son dakika: 2020 yılı asgari ücret toplantısında ilk rakam ortaya çıktı! Peki asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi... 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için taraflar 3. kez toplandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda işçi ve işveren tarafı pazarlık gerçekleştirdi. Toplantıda TÜİK'in asgari ücret için belirlediği rakam da duyuruldu. Rakamları ve toplantıda yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri canlı yayında anlattı. Peki 2020 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Son toplantı ne zamana yapılacak? Detaylar ve asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

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