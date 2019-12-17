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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız personel alacak! İstenen şartlar ve görevler resmen duyuruldu

Türkiye'nin en saygın kurumlarından olan ve dünyanın dört bir yanına hayat dağıtan Kızılay, personel alımı yapacağını duyurdu. Kızılay'dan yayımlanan duyuruda adaylardan istenen şartlar da resmen açıklandı. KPSS şartı ile işçi alımı yapan Kızılay, bu kez KPSS şartı da talep etmeyecek. Üstelik en düşük maaş 7 bin TL olacak. Kızılay personel alım şartlarını taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilir. Peki, Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay personel alım şartları neler? İşte Kızılay KPSS şartsız personel alımı ile ilgili cevap arayan tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:46
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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız personel alacak! İstenen şartlar ve görevler resmen duyuruldu

Kızılay'da çalışmak isteyenlere müjde! Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından olan Kızılay personel alımı için ilan yayımladı. İlanda KPSS şartının olmadığı da belirtildi. İstenen şartlar ilanda tek tek sıralanırken, en düşük maaşın 7 bin TL olacağı ifade edildi. Kızılay bünyesinde çalışmak isteyenler şartları ve başvuruları merakla araştırıyor. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız personel alacak! İstenen şartlar ve görevler resmen duyuruldu

EN AZ 7 BİN LİRA MAAŞ

Son olarak Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı.

Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yerine getirmesi gereken görevler de açıklandı. Türk Kızılayı bünyesinde görev yapacak olan adayların KPSS'siz Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi (SGTBY2019) olarak istihdam edileceği bildirildi.

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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız personel alacak! İstenen şartlar ve görevler resmen duyuruldu

İSTENEN GÖREVLER DUYURULDU

Türk Kızılayı'nın merkezi Ankara'da görev yapacak olan personelleri hizmet götürülecek toplumun özelliklerini tanıyarak ona uygun yaklaşımlar sunmak, Okul sağlığı, çevre sağlığı vb. hizmetlerin daha iyi verilmesi için yaş gruplarına yönelik yapılan programları destekleyici bilinçlendirme programları hazırlamak ve/veya yeni programlar geliştirmek,

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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız personel alacak! İstenen şartlar ve görevler resmen duyuruldu

Ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı, ergen sağlığı, yaşlılık, sağlıklı yaşam beslenme ve fiziksel aktivite vb. konularında programlar geliştirmek ve uygulamak, Halkın sağlık eğitimi için içerik hazırlamak, eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, eğitim materyali ihtiyaçlarının belirlenmesi,hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak gibi görevleri yerine getirmesi gerekiyor.

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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız personel alacak! İstenen şartlar ve görevler resmen duyuruldu

Kızılay'ın resmi internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanında açıklanan bu görevlerin yanı sıra personellerin şu görevleri de yerine getirmesi gerektiği açıklandı: