Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız personel alacak! İstenen şartlar ve görevler resmen duyuruldu

Türkiye'nin en saygın kurumlarından olan ve dünyanın dört bir yanına hayat dağıtan Kızılay, personel alımı yapacağını duyurdu. Kızılay'dan yayımlanan duyuruda adaylardan istenen şartlar da resmen açıklandı. KPSS şartı ile işçi alımı yapan Kızılay, bu kez KPSS şartı da talep etmeyecek. Üstelik en düşük maaş 7 bin TL olacak. Kızılay personel alım şartlarını taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilir. Peki, Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay personel alım şartları neler? İşte Kızılay KPSS şartsız personel alımı ile ilgili cevap arayan tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





