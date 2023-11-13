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Haberler Galeri TROY nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır? Katil İsrail’in cebine gitmesin! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

TROY nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır? Katil İsrail’in cebine gitmesin! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Katil İsrail'in Gazze soykırımı dünyanın gözü önünde devam ederken İsrail ürünlerine karşı boykotlar da gün geçtikçe artıyor. İsrail'e ait olan kredi ve banka kartlarında kullanılan ödeme sistemleri de boykot ediliyor. Milli ödeme sistemi TROY'a geçişler hıza artıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, TROY ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:28
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TROY nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır? Katil İsrail’in cebine gitmesin! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Terör devleti İsrail 38 gündür dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor.

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TROY nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır? Katil İsrail’in cebine gitmesin! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Masum siviller ve çocuklar katiller sürüsü tarafından katlediliyor.

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TROY nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır? Katil İsrail’in cebine gitmesin! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Gazze'den gelen görüntüler kan dondururken gözü dönmüş İsrail ordusu kara katliamını sürdürüyor.

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TROY nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır? Katil İsrail’in cebine gitmesin! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Katil İsrail'e karşı tüm dünyada tepkiler hızla yükselirken İsrail ürünleri de boykot ediliyor.

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TROY nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır? Katil İsrail’in cebine gitmesin! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Katil İsrail'i protesto eden insanlar, İsrail menşeli markaların önünde ateşkes çağrısında bulunuyor.