13 Kasım 2023, Pazartesi
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TROY nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır? Katil İsrail’in cebine gitmesin! Faruk Erdem A Haber’de anlattı
Katil İsrail'in Gazze soykırımı dünyanın gözü önünde devam ederken İsrail ürünlerine karşı boykotlar da gün geçtikçe artıyor. İsrail'e ait olan kredi ve banka kartlarında kullanılan ödeme sistemleri de boykot ediliyor. Milli ödeme sistemi TROY'a geçişler hıza artıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, TROY ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.