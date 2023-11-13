VGM burs sonuç sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Öğrencilere ne kadar, kaç TL verilecek?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrenciler için 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise üniversite öğrencileri, VGM burs başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki yükseköğretim VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 13.11.2023
09:50 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
09:50
2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları, lisans, ön lisans ve yabancı uyruklu öğrenciler için 20-31 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler şimdi yükseköğrenim VGM burs sonuçlarını merakla bekliyor. Bu süreçte öğrenciler, burs sonuçlarını öğrenmek adına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi sorgulama ekranını aktif olarak takip ediyorlar. Peki yükseköğretim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar, kaç TL verilecek?
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VGM BURS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları sona erdi.
VGM ortaöğrenim bursu (ilkokul/ortaokul/ lise) başvuruları 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında, yükseköğrenim bursu (önlisans/lisans) ve yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuruları ise 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı.
NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023-2024 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçlarının
açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sonuçlar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
''Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.''
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.
VGM burs sonuçları erişime açıldığında
"vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.
T.C. KİMLİK NUMARASI
AD-SOYAD
DOĞUM TARİHİ
BABA ADI
VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!