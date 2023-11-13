HaberlerGaleriSSK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine ekran açıldı! Adınıza ödeme birikmiş olabilir, hemen kontrol edin! İkramiye, seyyanen...
SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine ekran açıldı! Adınıza ödeme birikmiş olabilir, hemen kontrol edin! İkramiye, seyyanen...
Emeklilere yılda 2 kez sağlanan ve bu yıla özel sadece bir kereye mahsus 5 bin TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi için beklenen ekran açıldı. SSK, Bağ-Kur, emekli sandığına özel yıl içerisinde ödemeler yapılabiliyor. Vatandaşlara Bakanlık son dakika müjdesini verdi. Artık ödemelerini kaçırmadan takip edebilecekler. İşte detayları...