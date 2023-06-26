Torba yasada taslak şekillendi! Müjdeler sıralandı! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...

Emeklilik sistemi ve memur maaş zammı gibi birçok maddeyi içinde bulunduran torba yasa için adımların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Sosyal güvenlik sistemine ilişkin önemli bir adım atılıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağkur primlerinde eşitlik sağlanacak. Bu değişiklik, emeklilik sisteminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Diğer yandan evlilik kredisi, taşerona kadro ve kadınların emekilik yaşından esneklik sağlayacak düzenlemeninde torba içerisinde yer alması bekleniyor. İşte, torba yasa için düzenlemenin detayları!