HaberlerGaleriTorba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
Torba yasa, 2023 yılında Türkiye'de yoğun bir şekilde tartışılan ve gündemde önemli bir yer tutan konular arasında yer alıyor. Özellikle emeklileri, ev hanımlarını, esnafı ve taşeronları yakından ilgilendiren pek çok konunun gündeme geldiği bu yasa tasarısı, farklı kesimlerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Peki 2. torba yasa içeriği neler? Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?