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Haberler Galeri Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...

Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...

Torba yasa, 2023 yılında Türkiye'de yoğun bir şekilde tartışılan ve gündemde önemli bir yer tutan konular arasında yer alıyor. Özellikle emeklileri, ev hanımlarını, esnafı ve taşeronları yakından ilgilendiren pek çok konunun gündeme geldiği bu yasa tasarısı, farklı kesimlerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Peki 2. torba yasa içeriği neler? Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 23:36
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Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D’li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, staj ve çıraklık, 2000 sonrasına...

Yeni torba yasasının içeriğiyle birlikte Meclis'ten geçiş tarihi, pek çok vatandaşın merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Torba kanun teklifinin ekonomik düzenlemeleri, ev hanımlarının emeklilik durumu, en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam, esnafa erken emeklilik imkanı ve yeni evli çiftlere faizsiz evlilik kredisi gibi önemli konuları kapsadığı öngörülüyor. İşte torba yasaya ilişkin son gelişmeler...

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Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D’li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, staj ve çıraklık, 2000 sonrasına...

2. TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, İÇERİĞİ NELER?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2. torba yasa teklifinde Aile ve Gençlik Bankası, faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi bir dizi konunun olduğu ön görülüyor. Ancak torba yasa maddeleri de henüz kesinleşmiş değil.

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Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D’li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, staj ve çıraklık, 2000 sonrasına...

5 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının 15'ine kadar hesaplara yatırılacak.

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Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D’li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, staj ve çıraklık, 2000 sonrasına...

1800 GÜN KAZANACAKLAR

Şu anda Bağkur sigortası kapsamında olanların sayısı 3 milyon civarında. 8 Eylül 1999'dan sonra Bağkur kapsamında sigortalı olan kadın ve erkekler 9000 prim gününe tabi.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan ise kadınlar 7 bin 200 (20 yıl), erkekler 9000 güne tabi bulunuyor.

Düzenleme yasalaştıktan sonra 1800 gün kazanan Bağkur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek ve şartları taşıyanlar erken emekli olacak.

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Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D’li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, staj ve çıraklık, 2000 sonrasına...

SON 3.5 YIL KURALINA TAKILANLAR

Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor.