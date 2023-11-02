HaberlerGaleriHALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...
"Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Halka arz takvimi, yatırımcılar ve borsa takipçileri için önemli bir kaynaktır. Halka arz olacak şirketler, SPK başvurularının ardından kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte Kasım 2023 halka arz takvimi!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:15Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:18