HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar yatırımcılar ve borsa takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu kapsamda, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arzına dair son gelişmeler merak konusu oluyor. İşte, Kasım 2023 halka arz takvimi!