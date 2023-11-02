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Haberler Galeri HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...

"Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Halka arz takvimi, yatırımcılar ve borsa takipçileri için önemli bir kaynaktır. Halka arz olacak şirketler, SPK başvurularının ardından kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte Kasım 2023 halka arz takvimi!

Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:18
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HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar yatırımcılar ve borsa takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu kapsamda, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arzına dair son gelişmeler merak konusu oluyor. İşte, Kasım 2023 halka arz takvimi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...

KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ

Tureks turunç madencilik halka arz oluyor!

Afyonkarahisar merkezli Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arza çıkıyor. 58 milyonu aşkın lotla hisselerini dağıtacak şirket MARBL borsa kodu ile işlem görecek.

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HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...

TUREKS HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 2-3 Kasım 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 58.976.404

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HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...

Hisse Fiyatı: 10,97 TL

Bist Kodu: MARBL

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HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 646.9 milyon TL