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Haberler Galeri Kasım ayında faizler uçuşa geçti! 55.000 TL 32 günde kaç lira getirir? 2023 yılının en yüksek getirisi...

Kasım ayında faizler uçuşa geçti! 55.000 TL 32 günde kaç lira getirir? 2023 yılının en yüksek getirisi...

Mevduat hesapları, tasarruf sahipleri için önemli bir araç olarak finansal portföylerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hesaplar, birikimlerini güvende tutmak ve aynı zamanda belirli bir getiri elde etmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Mevduat hesaplarının cazip kılan en önemli unsurlardan biri, güvence altındaki birikimlerdir. Ayrıca, hangi bankanın mevduat faiz oranlarının en avantajlı olduğunu belirlemek, tasarruf sahipleri için büyük bir önem taşır. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve kazançları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 23:39
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Kasım ayında faizler uçuşa geçti! 55.000 TL 32 günde kaç lira getirir? 2023 yılının en yüksek getirisi...

Kasım ayı, tasarruf sahipleri için mevduat hesaplarını değerlendirmek ve en iyi getiriyi elde etmek isteyenler için önemli bir dönemdir. Bu dönemde, bankaların güncel mevduat faiz oranlarına dikkat etmek, birikimlerinizi en verimli şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir. İşte 32 günde 55 bin TL'lik banka banka kazanç tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kasım ayında faizler uçuşa geçti! 55.000 TL 32 günde kaç lira getirir? 2023 yılının en yüksek getirisi...

ING

Vade Sonu Net Bakiye: 56.832,33 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 1.832,33 TL

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Kasım ayında faizler uçuşa geçti! 55.000 TL 32 günde kaç lira getirir? 2023 yılının en yüksek getirisi...

Odea

Vade Sonu Net Bakiye: 56.832,33 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 1.832,33 TL

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Kasım ayında faizler uçuşa geçti! 55.000 TL 32 günde kaç lira getirir? 2023 yılının en yüksek getirisi...

DenizBank

Vade Sonu Net Bakiye: 56.923,95 TL
Yıllık Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 1.923,95 TL

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Kasım ayında faizler uçuşa geçti! 55.000 TL 32 günde kaç lira getirir? 2023 yılının en yüksek getirisi...

Alternatif Bank

Vade Sonu Net Bakiye: 56.923,95 TL
Yıllık Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 1.923,95 TL