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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi, emekliler arasında coşkuyla karşılandı. 5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu artıracak önemli bir jest olarak emeklilere sunulacak. Peki 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Emekliye 29 Ekim ikramiye ödemesi hangi tarihte? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 17:09
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Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi, çalışmayan emekliler arasında büyük bir heyecan ve bekleyiş yaratmıştı. 5.000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emeklilerin ekonomik anlamda rahat bir nefes almasını sağlayacak önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu beklenen ödeme için tarih nihayet netleşti İşte milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanan bu düzenleme, yaklaşık 12.2 milyon emeklinin yüzünü güldürecek ekonomik bir gelişmeyi beraberinde getiriyor.

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Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

TEK SEFERLİK MİLYONLARCA EMEKLİYE ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı üzere, emeklilere tek seferlik olarak verilecek 5 bin liralık ikramiye ödemesi 15 Kasım'a kadar hesaplara geçecek.

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Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Bu özel düzenleme, 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' adı altında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek, torba yasa kapsamına alındı.

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Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' da kabul edildi. Bu kanun, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngörüyor. Dolayısıyla, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 12.2 milyon emekli, kasım ayında ek ikramiyelerini alarak maddi anlamda rahat bir nefes alacaklar.