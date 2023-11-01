01 Kasım 2023, Çarşamba
Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi, emekliler arasında coşkuyla karşılandı. 5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu artıracak önemli bir jest olarak emeklilere sunulacak. Peki 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Emekliye 29 Ekim ikramiye ödemesi hangi tarihte? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 17:09
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