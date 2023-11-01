Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' da kabul edildi. Bu kanun, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngörüyor. Dolayısıyla, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 12.2 milyon emekli, kasım ayında ek ikramiyelerini alarak maddi anlamda rahat bir nefes alacaklar.