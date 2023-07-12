Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

Torba yasa için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelecek düzenlemede erken emekliliği içeren maddelerinde olması bekleniyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar için getirilen bu düzenleme, milyonlarca kişiye prim ve yaş indirimleri sağlayacak. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 48-50 yaş arasındaki çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. İşe giriş tarihi ve sigorta başlangıçları bu süreçte büyük önem kazanacak. İşte, torba yasa için son gelişmeler!