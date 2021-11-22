Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?

EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Ek gösterge diğer adıyla katsayı devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli aylık, ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan yöntem, parametreye deniyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Emeklilik maaş ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş, aylık artıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.