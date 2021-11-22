22 Kasım 2021, Pazartesi
Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?
Emeklinin kazancı yüzde 25'e kadar artacak! Emekliyi bayram ettirecek gelişme! 3600 ek göstergeyle emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekli Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşlarını zamlı olarak alacak. Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge hayata geçerse, emekli ikramiyesi ve maaşlarda da belirgin bir artış yaşanması gündemde. Maaşların artmasıyla milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 16:39
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