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Haberler Galeri Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?

Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?

Emeklinin kazancı yüzde 25'e kadar artacak! Emekliyi bayram ettirecek gelişme! 3600 ek göstergeyle emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekli Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşlarını zamlı olarak alacak. Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge hayata geçerse, emekli ikramiyesi ve maaşlarda da belirgin bir artış yaşanması gündemde. Maaşların artmasıyla milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 16:39
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Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?

Emeklilerin gözü kulağı 3600 ek göstergeden çıkacak habere çevrildi. Memurlar beraber emekli olanlar ve idarecilerin de ek göstergeden yararlanması talep ediliyor ve talep hayata geçerse bazı emeklilerin kazancı değişecek. Mevcut uygulamada bu sınıfa dâhil olanlar ek göstergesi 3000 bin olup 3600'e çıkarılması bekleniyor. İlk olarak memurların emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında değişiklik yaşanacak!

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Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?

Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) milyonlarca doğrudan ilgilendiriyor. Göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor. Meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, idarecilerin de geliri artacak. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak.

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Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?

Örneğin otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira ikramiye alan emekli 185 bin lira alacak. Milyonlarca kamu çalışanının beklediği ek gösterge düzenlemesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?

EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Ek gösterge diğer adıyla katsayı devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli aylık, ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan yöntem, parametreye deniyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Emeklilik maaş ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş, aylık artıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

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Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?

Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.