TOKİ'den 22 ilde 335 TL taksitle kurasız konut fırsatı! 6 gün içinde başvuran ev sahibi olacak...

TOKİ dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürecek fırsatlarına her gün bir yenisini ekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 100 bin sosyal konut için başvurular alınmaya başlanırken, ilgi çığ gibi büyüdü. 440 bin vatandaş dün itibarıyla ücretlerini yatırarak başvurusunu tamamladı. TOKİ bundan önce de 50 bin sosyal konut projesini vatandaşların hizmetine sunmuştu. Bu projeler kura usulü ile gerçekleşti. Kimi vatandaş sevindi, kimi ise ücretini geri aldı. Ancak TOKİ'nin kurasız ev çalışması da bulunuyor. Üstelik şartlar kuralı evlerde olduğu gibi oldukça esnek. Kiradan daha uygun fiyatlarla ev sahibi olunabiliyor. TOKİ bu kapsamda 22 ilde kurasız, çekilişsiz ev teslimi gerçekleştirecek. Evler tamamen başvuru önceliğine göre satılacak. Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşların 6 gün içinde müracaat etmesi gerekiyor. İşte TOKİ kurasız ev projesine başvurmak için gerekli belgeler ve şartlar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





