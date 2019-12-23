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TOKİ 100 bin konut projesi bu ilçelerde yapılacak! İşte TOKİ evleri fiyatları ve başvuru şartları
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için ilk kazma Ocak ayında vurulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 100 bin sosyal konut projesi için başvurular Ziraat Bankası şubeleri tarafından 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlandı. 19 Aralık günü itibarıyla başvuru sayısının 130 bin olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Başvuruların 23 Aralık itibarıyla 150 bini aştığı belirtiliyor. Konut başvuruları süratle sürerken, henüz başvuru yapmayanlar birçok detayı araştırıyor. TOKİ başvurusunda bulunacak olanların bilmesi gereken tüm bilgileri derledik. İşte TOKİ evlerinin yapılacağı yerler ve fiyatları...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:30
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