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Haberler Galeri TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evleri kaç taksit ile satılacak? Ucuz konutta 5 gruba özel kontenjan | Detaylar 13 Eylül'de açıklanacak

TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evleri kaç taksit ile satılacak? Ucuz konutta 5 gruba özel kontenjan | Detaylar 13 Eylül'de açıklanacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evlerinde kaç ay vade olacak? TOKİ'de aylık gelir sınırı ne kadar? Gibi vatandaşın merak ettiği soruların cevabı haberin detayında.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 14:00
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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evleri kaç taksit ile satılacak? Ucuz konutta 5 gruba özel kontenjan | Detaylar 13 Eylül’de açıklanacak

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evleri kaç taksit ile satılacak? Ucuz konutta 5 gruba özel kontenjan | Detaylar 13 Eylül’de açıklanacak

Proje kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri; 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.

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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evleri kaç taksit ile satılacak? Ucuz konutta 5 gruba özel kontenjan | Detaylar 13 Eylül’de açıklanacak

81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.

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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evleri kaç taksit ile satılacak? Ucuz konutta 5 gruba özel kontenjan | Detaylar 13 Eylül’de açıklanacak

HER 5 GENÇTEN BİRİNE EV
Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evleri kaç taksit ile satılacak? Ucuz konutta 5 gruba özel kontenjan | Detaylar 13 Eylül’de açıklanacak

Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı.