TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evleri kaç taksit ile satılacak? Ucuz konutta 5 gruba özel kontenjan | Detaylar 13 Eylül'de açıklanacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ evlerinde kaç ay vade olacak? TOKİ'de aylık gelir sınırı ne kadar? Gibi vatandaşın merak ettiği soruların cevabı haberin detayında.