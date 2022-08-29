29 Ağustos 2022, Pazartesi
%20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...
Araba almak isteyenlere güzel haberler peş peşe gelmeye başladı. Sektör temsilcileri konu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yönde yansımaya başladı. İkinci el araba fiyatlarında yüzde 20 düşüş bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından konu hakkında alınan tedbirlere süreç içinde yenileri ekleniyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araba fiyatları düşer mi?
Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:47
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