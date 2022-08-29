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Haberler Galeri %20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...

%20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...

Araba almak isteyenlere güzel haberler peş peşe gelmeye başladı. Sektör temsilcileri konu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yönde yansımaya başladı. İkinci el araba fiyatlarında yüzde 20 düşüş bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından konu hakkında alınan tedbirlere süreç içinde yenileri ekleniyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araba fiyatları düşer mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:47
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%20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...

Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın araç satışları için aldığı tedbir kararları piyasaya olumlu yansıdı. Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartına takılmak istemeyen satıcılar, fiyatları hızla düşürmeye başladı. Araba almayı planlayanlar ise, "İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?" sorularına yanıt aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...

Ticaret Bakanlığı'nın araç satışında aldığı tedbirler piyasaya olumlu yansımaya başladı. Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartına takılmak istemeyen satıcılar, fiyatları hızla düşürmeye başladı. Bakanlık alınan tedbirlere yenilerini ekledi.

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%20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...

Ticaret Bakanlığı sıfır araç satışlarıyla ilgili bir kısıtlama getirdi. Oto galerileri ve araç kiralama şirketlerini kapsayan ve araç satışında haksız kazancı engellemeyi amaçlayan bu uygulama 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

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%20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...

Bir otomobilin satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 bin kilometre ve 6 ay geçmiş olma koşuluyla yapılabilecek.

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%20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...

"FİYATLAR YÜZDE 10 YÜZDE 15 KADAR GERİLEDİ"

Piyasa fiyatlarında düşüş gözlemlediğini söyleyen galerici Emrullah Şeker, "İnternet sitelerinde zaten bu stoklanan saklanan araçların, araç sayılarının arttığını gördük. Gün yüzüne çıktı tabiri caizse araçlar. Bu da tabi ki piyasada düşüşe neden oldu" dedi.