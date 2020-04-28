TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Manisa TOKİ kura çekilişi için bekleyiş sona erdi. Manisa'nın Köprübaşı, Akhisar ve Salihli ilçesinde yapılacak konutlar için başvuru yapana vatandaşlar kura sonuçlarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs salgını sonrası ertelenen kura çekimi bugün başladı. Kura çekilişi salgın nedeniyle vatandaşların katılımına kapalı olarak yapılıyor. Peki, Manisa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...