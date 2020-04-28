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Haberler Galeri TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Manisa TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları bugün Manisa'nın Köprübaşı ilçesi ile yeniden başladı. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa'nın Köprübaşı ilçesine yapılacak konutların ilk kurası bugün saat 10.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, Manisa TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:16
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TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Manisa TOKİ kura çekilişi için bekleyiş sona erdi. Manisa'nın Köprübaşı, Akhisar ve Salihli ilçesinde yapılacak konutlar için başvuru yapana vatandaşlar kura sonuçlarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs salgını sonrası ertelenen kura çekimi bugün başladı. Kura çekilişi salgın nedeniyle vatandaşların katılımına kapalı olarak yapılıyor. Peki, Manisa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

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TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Manisa Köprübaşı kura çekilişi: 28 Nisan Salı saat 10.00

Manisa Akhisar kura çekilişi: 28 Nisan Salı saat 11.00

Manisa Salihli kura çekilişi: 28 Nisan Salı saat 15.00

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TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçlarına göre hak kazananların isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak

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TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NAZIL İZLENİR?

Kura çekilişleri, TOKİ'nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube) üzerinden canlı takip edilebilecek. Aşağıdaki linklere tıklayarak canlı yayın sayfasına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (FACEBOOK)

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (TWİTTER)

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (YOUTUBE)

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TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ