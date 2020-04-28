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TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
Manisa TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları bugün Manisa'nın Köprübaşı ilçesi ile yeniden başladı. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa'nın Köprübaşı ilçesine yapılacak konutların ilk kurası bugün saat 10.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, Manisa TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:16
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