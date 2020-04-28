Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Koronavirüs salgını sonrası dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor. Kritik seviyelerde hareket eden dolar kuru, 28 Nisan'a 6,9910 liradan başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9860 lira, euronun satış fiyatı ise 7,5730 lira olmuştu. Piyasalarda bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Nisan güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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