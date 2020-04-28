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Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Koronavirüs salgını sonrası dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor. Kritik seviyelerde hareket eden dolar kuru, 28 Nisan'a 6,9910 liradan başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9860 lira, euronun satış fiyatı ise 7,5730 lira olmuştu. Piyasalarda bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Nisan güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:48
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Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Hafta sonu düşük hacimli piyada 7.02 lirayı gören dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 6,96 liraya kadar geriledikten sonra, 28 Nisan'a kritik seviyenin altında başladı. Koronavirüse karşı haber akışının etkili olduğu döviz kurlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte güncel döviz kurları:

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Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR

Küresel piyasalar, yarınki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi pozitif görünümünü korurken, bugünden itibaren hareketlenecek veri takvimi ve açıklanacak şirket bilançoları yatırımcıların odağına yerleşti.

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Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Yarınki faiz kararı öncesi Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını dün genişletti.

Merkez bankaları ve hükümetlerin Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirdikleri destek adımları devam etse de ekonomik aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmeler piyasalar üzerinde daha fazla etkili olmaya başladı.

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Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da tedbirler gevşetilmeye başlarken, şimdilik bu adımların sınırlı kalması dikkati çekti.

Sıkı tedbirleri gevşetecekleri "2. aşamanın" 4 Mayıs'ta inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinden başlayacağını duyurması sonrası kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine Başbakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada, tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.