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Haberler Galeri BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Yayımlanan salı günü kataloğu ile birlikte iç giyim ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan Borel antibakteriyel el dezenfektanı salı kataloğuna damga vuran ürünler arasında yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 28 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:59
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BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İç giyim ürünlerinin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Peki, haftanın BİM indirimleri neler? İşte 28 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

2'li Dantelli Askılı Set

• Kadın
• S/M - L/XL beden

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BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Dantelli Bralet Sütyen

• Kadın
• 75 - 80 - 85 - 90 beden

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BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Dantelli Boxer Kadın Külot

• S/M - L/XL beden

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BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Comfort Family
3'lü Yüksek Bel Bato Slip

• Kadın
• S-M-L-XL beden