BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Yayımlanan salı günü kataloğu ile birlikte iç giyim ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan Borel antibakteriyel el dezenfektanı salı kataloğuna damga vuran ürünler arasında yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 28 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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