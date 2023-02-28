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Haberler Galeri TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...

TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...

TOKİ İstanbul konut başvuruları sonrasında kabul ve reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. TOKİ kura çekimini heyecanla bekleyen vatandaşlar, gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İlk Evim adlı proje kapsamında Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde 50 bin konut inşa edilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), resmi sitesi üzerinden kura çekimine hak kazananların isim listesi araştırılmaya başlandı. Çatalca ve Silivri ilçelerinde kura çekimi hakkı kazananların resmi site üzerinden kolaylıkla isimlerine ulaşabiliyor. İşte, TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 20:03
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TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...

TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesine yönelik araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında İstanbul Silivri ve Çatalca için kuraya hak kazananların isim listesi açıklandı. 250 bin konut yapımı olacak İstanbul kura çekimi için detaylar merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

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TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

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TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

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TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.