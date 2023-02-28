28 Şubat 2023, Salı
TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...
TOKİ İstanbul konut başvuruları sonrasında kabul ve reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. TOKİ kura çekimini heyecanla bekleyen vatandaşlar, gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İlk Evim adlı proje kapsamında Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde 50 bin konut inşa edilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), resmi sitesi üzerinden kura çekimine hak kazananların isim listesi araştırılmaya başlandı. Çatalca ve Silivri ilçelerinde kura çekimi hakkı kazananların resmi site üzerinden kolaylıkla isimlerine ulaşabiliyor. İşte, TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi!
Giriş Tarihi: 28.02.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 20:03
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