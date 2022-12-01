01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları

TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları

TOKİ Bolu kura sonuçları nereden öğrenilir sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 Aralık itibarıyla 4. haftasına giren TOKİ Sosyal Konut projesi kura çekimleri tüm heyecanıyla sürüyor. Bugün Bolu ilinin Dörtdivan, Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık ilçelerinin kura sonuçları açıklanacak. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları yayımlandı mı? İşte TOKİ Bolu nihai ve yedek isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:22
  • 1
  • 8
TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekiminde bugün Bolu ve Karaman ilçelerinin sonuçları belli olacak. Bolu'da toplam 4 ilçenin kura çekimi gerçekleşecek. Kıbrısçık ilçesinin ise kura çekimi başvuru sayısı az olduğu için gerçekleşmeyecek. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bolu kura sonucu nereden nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Bolu TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

  • 3
  • 8
TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 5 ilçede toplamda 902 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bolu kura çekilişi, 1 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

  • 4
  • 8
TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları

1 Aralık 2022 perşembe günü saat 10.00'da başlayacak olan kuralar, Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak Böylece Bolu TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor.

  • 5
  • 8
TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları

TOKİ BOLU KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Bolu evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Bolu Dörtdivan 2. etap 94 Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Bolu Mengen Gökçesu 2. etap 204 / Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Bolu Merkez 200 2. etap Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00