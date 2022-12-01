TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekiminde bugün Bolu ve Karaman ilçelerinin sonuçları belli olacak. Bolu'da toplam 4 ilçenin kura çekimi gerçekleşecek. Kıbrısçık ilçesinin ise kura çekimi başvuru sayısı az olduğu için gerçekleşmeyecek. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bolu kura sonucu nereden nasıl öğrenilir?