HaberlerGaleriTOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları
TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları
TOKİ Bolu kura sonuçları nereden öğrenilir sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 Aralık itibarıyla 4. haftasına giren TOKİ Sosyal Konut projesi kura çekimleri tüm heyecanıyla sürüyor. Bugün Bolu ilinin Dörtdivan, Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık ilçelerinin kura sonuçları açıklanacak. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları yayımlandı mı? İşte TOKİ Bolu nihai ve yedek isim listesi...