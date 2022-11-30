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TOKİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI | TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ ücret iadesi hesaba ne zaman geçer?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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TOKİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI | TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ ücret iadesi hesaba ne zaman geçer?

TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuruda bulundu. Proje kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri il il sırayla başladı. Kura çekimi tamamlanan illlerdeki vatandaşlar sonuçlarını nereden öğrenebileceklerini merak ediyorlar. İşte cevabı...

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Kura çekimi tamamlanan illerdeki vatandaşlar kura sonuçlarını nereden nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ ücret iadesi hesaba ne zaman geçer?

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!

ARALIK AYI TOKİ KURA TARİHLERİ

1 Aralık: Bolu 902 konut

1 Aralık: Karaman 751 konut

2-3 Aralık: Düzce 110 konut

2-7 Aralık: Konya 7655 konut

4-5 Aralık: Zonguldak 1650 konut

6 Aralık: Bartın 850 konut

7 Aralık: Karabük 899 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

250 bin sosyal konutta kura çekimi birçok il için tamamlandı. Başvuru bedeli olan 500 TL, kura sonucu hak sahipliği kazanılmaması durumunda iade ediliyor.

TOKİ'den yapılan açıklamada "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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