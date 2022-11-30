TOKİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI | TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ ücret iadesi hesaba ne zaman geçer?

TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

250 bin sosyal konutta kura çekimi birçok il için tamamlandı. Başvuru bedeli olan 500 TL, kura sonucu hak sahipliği kazanılmaması durumunda iade ediliyor.

TOKİ'den yapılan açıklamada "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.