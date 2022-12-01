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Haberler Galeri Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?

Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?

Asgari ücret komisyonu ilk toplantısı için bir araya gelecek. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği asgari ücret zammının ise ne olacağı merak konusu. 3 toplantının ardından belli olacak olan asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret komisyonu saat kaçta toplanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:57
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Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?

Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla asgari ücret zammı ile ilgili 3 toplantı gerçekleştirecek. 3 toplantının sonucunda ise asgari ücret açıklanacak. Peki asgari ücret komisyonu ne zaman? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ

Asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu toplantıları için takvim bugün belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK- İŞ ve TİSK bugün bir araya gelecek.

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Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Komisyonu, 1 Aralık itibarıyla toplanıyor. Gerçekleşecek olan 3 toplantının ardından asgari ücret zammı belli olacak.

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Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

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Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?

"ÜÇLÜ İMZA İLE BU SÜRECİ SONLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili şunları söyledi;

"Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz."