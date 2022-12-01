01 Aralık 2022, Perşembe
Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?
Asgari ücret komisyonu ilk toplantısı için bir araya gelecek. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği asgari ücret zammının ise ne olacağı merak konusu. 3 toplantının ardından belli olacak olan asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret komisyonu saat kaçta toplanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:57
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