Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?

"ÜÇLÜ İMZA İLE BU SÜRECİ SONLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili şunları söyledi;

"Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz."