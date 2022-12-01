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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...
Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında resmi süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları arasında bugün toplantı yapıldı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantı takvimini açıkladı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak?