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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında resmi süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları arasında bugün toplantı yapıldı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantı takvimini açıkladı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 15:54
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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...

Asgari ücret toplantısının detayları belli oldu. 2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözler yeni asgari ücret zammına çevrildi. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için maraton başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bugün gerçekleşen resmi görüşmenin ardından toplantı takvimini duyurdu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14:00'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...

TİSK'TEN EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin bu ay TBMM'ye geleceğini açıklayan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılancak. Bakan bize müjdeyi verdi. Yüzde 80'in üzerinde çalışan işe devam etmek istiyor. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek." dedi. Akkol, EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı. Asgari ücret hakkında ise bugün bir planlama yapılacağını söyleyen Akkol, "İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız. 31 Aralık'a bırakmayacağız." İfadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...

KARARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın yıl bitmeden yeni asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON FORMÜLÜ HESABI

Asgari ücret artışlarının son 10-15 yıllık sürecine bakıldığında, tüm artışların enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Genel olarak enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılan artışlar geçtiğimiz yıl daha da yüksek olmuştu.