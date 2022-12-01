ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Son açıklamalar...

TİSK'TEN EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin bu ay TBMM'ye geleceğini açıklayan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılancak. Bakan bize müjdeyi verdi. Yüzde 80'in üzerinde çalışan işe devam etmek istiyor. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek." dedi. Akkol, EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı. Asgari ücret hakkında ise bugün bir planlama yapılacağını söyleyen Akkol, "İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız. 31 Aralık'a bırakmayacağız." İfadelerini kullandı.