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Haberler Galeri TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...

TOKİ müstakil arsa kura sonuçları, başvruruda bulunanlar tarafından takip ediliyor.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2023 TOKİ arsa takvimi açıklanırken arsa heyecanı bugün Nevşehir'de yaşanıyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından isim listesi e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ Nevşehir arsa sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ kura çekimi canlı izileme ekranı!

Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:16
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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı.Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen kura çekimlerine kaldığı yerden devam ediliyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2023 TOKİ arsa takvimi açıklanırken arsa heyecanı bugün Nevşehir'de yaşanıyor. İşte TOKİ Nevşehir Merkez arsa kurası canlı yayın izleme ekranı ve kura sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...

NEVŞEHİR MERKEZ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

NEVŞEHİR TOKİ ARSA KURASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770 (Müstakil)

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110 (Müstakil)

16 Mart 2023: Kars Merkez 330 (Müstakil)

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220 (Müstakil)

16 Mart 2023: Trabzon Müşterek Arsa 495 (Müşterek)

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275 (Müstakil)

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330 (Müstakil)

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)