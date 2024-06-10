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İbn-i Sina'dan asırlık öneri! Her evde bulunuyor! Hafızayı çelik gibi yapan baharat...

Günümüzde birçok insan, yaşamlarında unutkanlıkla mücadele etmektedir. Unutkanlık, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, günümüzde gençler arasında da sıkça karşılaşılan bir sorundur. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, günlük yaşamımızı olumsuz yönde etkilemektedir Ancak, İbn-i Sina, yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiğini söylüyor. İşte hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:30
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İbn-i Sina’dan asırlık öneri! Her evde bulunuyor! Hafızayı çelik gibi yapan baharat...

İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Tıp alimi İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında, baharatların hafızayı güçlendirebileceğine dair önerileri yer alıyor.

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İbn-i Sina’dan asırlık öneri! Her evde bulunuyor! Hafızayı çelik gibi yapan baharat...

İbn-i Sina'nın hafıza ve zeka için önerdiği başlıca baharatlar arasında zencefil, hardal ve zerdeçal öne çıkıyor.

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İbn-i Sina’dan asırlık öneri! Her evde bulunuyor! Hafızayı çelik gibi yapan baharat...

Özellikle kış aylarında baharatların sağlık üzerindeki etkisinden yararlanmak önemlidir. Zencefil, zerdeçal ve hardal gibi baharatlar, sıkça duyduğumuz ve mutfağımızda bulunan özellikli baharatlar arasında yer alıyor.

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İbn-i Sina’dan asırlık öneri! Her evde bulunuyor! Hafızayı çelik gibi yapan baharat...

İşte İbn-i Sina'nın önerdiği 3 beyin baharat:

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil, aynı zamanda hafızayı güçlendirir. Bulanık görme problemlerine iyi gelir ve sindirim sistemi için faydalıdır.

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İbn-i Sina’dan asırlık öneri! Her evde bulunuyor! Hafızayı çelik gibi yapan baharat...

Zerdeçal: Ruh sağlığına katkı sağlayan zerdeçal, nörolojik hastalıklara şifa olabilir. Ayrıca, kusmayı önleyici etkisiyle bilinir.