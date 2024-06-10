İbn-i Sina'dan asırlık öneri! Her evde bulunuyor! Hafızayı çelik gibi yapan baharat...

Günümüzde birçok insan, yaşamlarında unutkanlıkla mücadele etmektedir. Unutkanlık, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, günümüzde gençler arasında da sıkça karşılaşılan bir sorundur. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, günlük yaşamımızı olumsuz yönde etkilemektedir Ancak, İbn-i Sina, yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiğini söylüyor. İşte hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat...