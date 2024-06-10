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Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Gizem Karaca'nın doğa içindeki havuzlu villasına bakın! Rehabilitasyon merkezi gibi...

Güzel Köylü, Safir, Eve Düşen Yıldırım, Emir'in Yolu gibi birçok projede yer alan Gizem Karaca, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiren Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İstanbul'u terk edip Ege'de köy hayatı yaşamaya başlayan oyuncunun evi gündem oldu. İşte Gizem Karaca'nın doğa içindeki havuzlu villası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 12:19
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Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Gizem Karaca’nın doğa içindeki havuzlu villasına bakın! Rehabilitasyon merkezi gibi...

Güzel Köylü dizisinde Gül karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

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Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Gizem Karaca’nın doğa içindeki havuzlu villasına bakın! Rehabilitasyon merkezi gibi...

Ünlü çift, evliliklerinin ardından İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşmişti.

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Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Gizem Karaca’nın doğa içindeki havuzlu villasına bakın! Rehabilitasyon merkezi gibi...

Şimdilerde Ege'de köy hayatı yaşayan Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor. Güzel daha önce oyuncu, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" demişti.

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Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Gizem Karaca’nın doğa içindeki havuzlu villasına bakın! Rehabilitasyon merkezi gibi...

Evindeki lavaboyu bile kendisi yaptığını söyleyen Karaca "Evim rehabilitasyon merkezi gibi eşyalarımın da zamansız olmasını istedim. Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var" demişti.

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Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Gizem Karaca’nın doğa içindeki havuzlu villasına bakın! Rehabilitasyon merkezi gibi...

Açıklamaları sonrası Gizem Karaca'nın lüks evi de merak konusu oldu.