Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Gizem Karaca’nın doğa içindeki havuzlu villasına bakın! Rehabilitasyon merkezi gibi...

Evindeki lavaboyu bile kendisi yaptığını söyleyen Karaca "Evim rehabilitasyon merkezi gibi eşyalarımın da zamansız olmasını istedim. Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var" demişti.