10 Haziran 2024, Pazartesi
Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Gizem Karaca'nın doğa içindeki havuzlu villasına bakın! Rehabilitasyon merkezi gibi...
Güzel Köylü, Safir, Eve Düşen Yıldırım, Emir'in Yolu gibi birçok projede yer alan Gizem Karaca, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiren Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İstanbul'u terk edip Ege'de köy hayatı yaşamaya başlayan oyuncunun evi gündem oldu. İşte Gizem Karaca'nın doğa içindeki havuzlu villası...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 12:19
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