10 Haziran 2024, Pazartesi
Sahte ilanla dolandırıldı! Şarkıcı Ebru Elver kiraladığı dairesine girince şoke oldu
Şarkıcı Ebru Elver, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kiralık ev arayışındayken sahte bir ilana kanarak dolandırıldı. Ev sahibi sandığı kişiye 6 aylığına 28 bin lira ödeme yapan Elver, yaşadığı dolandırıcılık olayını mahkemede anlattı. Kiraladığı dairesine anahtarla gittiğinde kapının içeriden kilitli olduğunu ve içeride birinin oturduğunu fark ettiğini belirten Elver, "Hakan isimli kişi içeriden çengeli kaldırıp kapıyı açtı. Dairenin kendisine ait olduğunu, burada yaşadığını söyledi. Çok şaşırdım" dedi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:54
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