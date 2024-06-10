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Sahte ilanla dolandırıldı! Şarkıcı Ebru Elver kiraladığı dairesine girince şoke oldu

Şarkıcı Ebru Elver, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kiralık ev arayışındayken sahte bir ilana kanarak dolandırıldı. Ev sahibi sandığı kişiye 6 aylığına 28 bin lira ödeme yapan Elver, yaşadığı dolandırıcılık olayını mahkemede anlattı. Kiraladığı dairesine anahtarla gittiğinde kapının içeriden kilitli olduğunu ve içeride birinin oturduğunu fark ettiğini belirten Elver, "Hakan isimli kişi içeriden çengeli kaldırıp kapıyı açtı. Dairenin kendisine ait olduğunu, burada yaşadığını söyledi. Çok şaşırdım" dedi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:54
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Sahte ilanla dolandırıldı! Şarkıcı Ebru Elver kiraladığı dairesine girince şoke oldu

Şarkıcı Ebru Elver şoke eden olay 2022 yılının Ocak ayında yaşandı. Bir emlak sitesinde beğendiği Kadıköy Moda'daki evi tutmak için ilanı koyan Akın T. ile iletişime geçen Ebru Elver, anlaşma sonucunda ev sahibi sandığı kişiye 6 aylığına 28 bin lira ödeme yaptı.

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Sahte ilanla dolandırıldı! Şarkıcı Ebru Elver kiraladığı dairesine girince şoke oldu

Kiraladığı evi görmek istediğinde dairenin kapısını açan kişinin "burası benim evim" demesi üzerine dolandırıldığını anlayan Elver, evi kiralayan kişiyi arasa da ulaşamadı. "Başımdan kaynar sular döküldü" diyerek yaptığı şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Akın T.'nin hileli davranışlarla şarkıcıyı zarara uğratıp haksız menfaat temin ettiğin altını çizdi. "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

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Sahte ilanla dolandırıldı! Şarkıcı Ebru Elver kiraladığı dairesine girince şoke oldu

"6 AYLIK SÖZLEŞME YAPIP PEŞİN PARA ÖDEDİM"
Hakim karşısına çıkan Akın T., ev ilanlarına bakarken Hakan isimli bir kişiyle tanıştığını, onun evini Ebru Elver'e kiraladığını ve parayı da Hakan adlı kişiye verdiğini söyledi. Mahkeme duruşmada Ebru Elver'i de dinledi.

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Sahte ilanla dolandırıldı! Şarkıcı Ebru Elver kiraladığı dairesine girince şoke oldu

Bir emlak sitesinde kiralık ev ilanı gördüğünü ve sanığa ulaşıp buluştuklarını söyleyen şarkıcı, "Kırtasiyeden kira kontrat örneği aldık. Bir kafede oturup 6 aylık sözleşme yaptık. Parayı peşin verdim. Benden bir hafta zaman istedi. Bir hafta sonunda evi teslim etmedi. Ama anahtarı vermişti" dedi.

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Sahte ilanla dolandırıldı! Şarkıcı Ebru Elver kiraladığı dairesine girince şoke oldu

"İÇERİDE BİRİNİN OLDUĞUNU FARK EDİP ÇOK ŞAŞIRDIM"

Bir haftanın sonunda anahtarla eve gittiğini anlatan Ebru Elver, "Kapının içerden kilitlendiğini, içerde birinin oturduğunu fark ettim. Hakan isimli kişi içerden çengeli kaldırıp kapıyı açtı. Ben çok şaşırdım. Hakan bana dairenin kendisine ait olduğunu ve burada yaşadığını söyledi. Hakan'a evi kiralayan Akın'dan bahsettim ve sözleşmeyi gösterdim. Kendisinin daha önceden Akın'a oda kiraladığını söyledi" diye konuştu.