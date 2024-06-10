Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, sıcak havalarda serinlemek ve susuzluğu gidermek için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yüksek su içeriği sayesinde vücuda önemli bir sıvı desteği sağlayan karpuz, ferahlatıcı tadıyla da yaz sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor. Hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çeken karpuz, sıcak günlerde serinlemenin en doğal yolu. Ancak yerken dikkatli olmanız gerekiyor. Karpuzun o kısmını sakın yemeyin.