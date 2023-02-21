TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

"TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyler ertelendi. TOKİ arsa başvurusunda bulunanlar, tarih sorgulamalarına başladı. Arsa kuralarına hak kazananlar TOKİ tarafından tek tek açıklandı. İşte, TOKİ arsa kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi!