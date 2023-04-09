09 Nisan 2023, Pazar
TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 9 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!
TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul ilinde devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası 19 Nisan'a kadar çekilmeye devam edecek. Noter huzurunda ve canlı yayında açıklanan Avrupa Yakası İstanbul kura sonuçları e-devlet sorgulama ekranı vasıtasıyla öğrenilebiliyor. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi 2023!
Giriş Tarihi: 09.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 10:30
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