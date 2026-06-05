TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin orta gelirli aileye yönelik yeni açık satış kampanyasını duyurdu. Bakan, kampanyaya ilişkin en çok merak edilen 10 soruyu ve yanıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

TOKİ, orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için 64 ilde kapsamlı bir açık satış kampanyası başlattı. Kampanya yaklaşık 20 bin aileyi kapsıyor. Bakan Murat Kurum, tarihinde yaptığı açıklamada projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz" diyerek kampanyanın kapsamı hakkında en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı. Açıklamanın tam metni TOKİ'nin resmi kanallarından takip edilebilir.

10 SORUDA TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI Soru 1: Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak? Cevap: 15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

Soru 2: Kampanyadan kimler faydalanabilecek? Cevap: 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

Soru 3: Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı? Cevap: Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.