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TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin orta gelirli aileye yönelik yeni açık satış kampanyasını duyurdu. Bakan, kampanyaya ilişkin en çok merak edilen 10 soruyu ve yanıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 1

TOKİ, orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için 64 ilde kapsamlı bir açık satış kampanyası başlattı. Kampanya yaklaşık 20 bin aileyi kapsıyor.

Bakan Murat Kurum, tarihinde yaptığı açıklamada projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz" diyerek kampanyanın kapsamı hakkında en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı. Açıklamanın tam metni TOKİ'nin resmi kanallarından takip edilebilir.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 2

10 SORUDA TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI

Soru 1: Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

Cevap: 15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 3

Soru 2: Kampanyadan kimler faydalanabilecek?

Cevap: 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 4

Soru 3: Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?

Cevap: Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 5

Soru 4: İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

Cevap: İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilde birinden seçim yapabilecek.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 6

Soru 5: Gelir koşulu var mı?

Cevap: Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 7

Soru 6: Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?

Cevap: 3 alternatif sunulacak. Birincisi; peşin alımlarda %25 indirim. İkincisi %50 peşinat bedeli için 72 ay vade, %8 indirim. Üçüncüsü %50 peşinat (Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecektir.) bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 8

Soru 7: Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Cevap: Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 9

Soru 8: Konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Cevap: Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 10

Soru 9: Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?

Cevap: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 11

Soru 10: Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?

Cevap:

Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190,

Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28,

Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203,

Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Maraş: 1073, Malatya: 1000.

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 12

İŞTE BAKAN KURUM'UN PAYLAŞIMI

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 13

KURUM PAYLAŞIMINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN 10 SORUYA YANIT VERDİ

TOKİ'den 20 bin aileye ev fırsatı! Bakan Kurum en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı 14

KAMPANYA EV SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

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