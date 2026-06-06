SÜRE ŞARTINA UYULMAMASI HALİNDE AVANTAJ KAYBOLACAK Yurtdışından bildirilen varlıkların iki ay içinde banka veya aracı kurum hesaplarına yatırılması gerekiyor. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde varlık barışı kapsamında sağlanan vergi incelemesi istisnası hakkı kaybedilecek.

Yurt içinde kayıt dışı bulunan para, döviz ve altın gibi varlıklar da bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıklardan yüzde 5 oranında vergi alınacak. Ödenen vergiler gider olarak yazılamayacak ve başka vergilerden mahsup edilemeyecek.

20 YILLIK GELİR VERGİSİ İSTİSNASI İÇİN ŞARTLAR NETLEŞTİ Düzenlemede yurtdışından elde edilen bazı kazançlara yönelik 20 yıllık gelir vergisi istisnası da yer alıyor. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgah ve vergi mükellefiyetinin bulunmadığını belgelemeleri gerekecek. Şartları sağlayan kişiler istisna belgesi alabilecek.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ: "KASKO SİGORTASI NİTELİĞİNDE" Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Son 20 yılda sekizinci kez Varlık Barışı düzenlemesi yapılıyor. Burada yurtiçi veya yurtdışında bulunan döviz, altın, hisse senedi ve diğer menkul kıymetler gibi kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu tür düzenlemeleri sadece biz değil, başka ülkeler de yapıyor. Söz konusu düzenlemede, bu varlıklara sadece vergilendirmeme garantisi veriliyor."