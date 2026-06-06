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Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Varlık barışına ilişkin uygulama detayları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağıyla netleşti. Yurt dışından getirilen para, döviz ve altın gibi varlıklar için elde tutma süresine bağlı kademeli vergi sistemi uygulanacak. Varlığını sistemde 5 yıl tutanlardan vergi alınmayacak, daha kısa sürelerde ise yüzde 1 ila yüzde 4 arasında değişen oranlarda vergi tahsil edilecek.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 1

GELİR İDARESİ TASLAĞI UYGULAMANIN ÇERÇEVESİNİ BELİRLEDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre kişi ve şirketler, yurt dışında bulunan TL, döviz ve altın gibi varlıklarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen aracı kurumlara bildirebilecek.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 2
Bildirimler birden fazla kez yapılabilecek. Ayrıca vekiller ve kanuni temsilciler aracılığıyla da başvuru imkanı tanınacak. Bildirilen varlıklara ilişkin herhangi bir belge talep edilmeyecek.
Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 3

VERGİ ORANLARI ELDE TUTMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Taslağa göre varlıkların Türkiye'deki yatırım araçlarında tutulma süresi uzadıkça uygulanacak vergi oranı düşecek.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 4
  • 5 yıl elde tutanlara: Yüzde 0 vergi
  • 4 yıl elde tutanlara: Yüzde 1 vergi
  • 3 yıl elde tutanlara: Yüzde 2 vergi
  • 2 yıl elde tutanlara: Yüzde 3 vergi
  • 1 yıl elde tutanlara: Yüzde 4 vergi

Bankalar, bildirilen varlıklar için tahsil edilen vergileri beyan edecek.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 5

TAAHHÜT VEREN YATIRIMCI DAHA DÜŞÜK VERGİ ÖDEYECEK

Düzenlemede yer alan örneğe göre 10 milyon liralık döviz bildiren bir kişi, varlığını iki yıl vadeli hesapta tutacağını taahhüt ederse 300 bin lira vergi ödeyecek.

Bu kapsamda düzenlenecek taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak. Ayrıca 1 Ocak 2027 ile 31 Temmuz 2027 tarihleri arasında yapılacak bildirimlerde vergi oranlarına yarım puan artış uygulanacak.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 6

SÜRE ŞARTINA UYULMAMASI HALİNDE AVANTAJ KAYBOLACAK

Yurtdışından bildirilen varlıkların iki ay içinde banka veya aracı kurum hesaplarına yatırılması gerekiyor. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde varlık barışı kapsamında sağlanan vergi incelemesi istisnası hakkı kaybedilecek.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 7

Yurt içinde kayıt dışı bulunan para, döviz ve altın gibi varlıklar da bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıklardan yüzde 5 oranında vergi alınacak.

Ödenen vergiler gider olarak yazılamayacak ve başka vergilerden mahsup edilemeyecek.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 8

20 YILLIK GELİR VERGİSİ İSTİSNASI İÇİN ŞARTLAR NETLEŞTİ

Düzenlemede yurtdışından elde edilen bazı kazançlara yönelik 20 yıllık gelir vergisi istisnası da yer alıyor.

Bu haktan yararlanmak isteyenlerin son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgah ve vergi mükellefiyetinin bulunmadığını belgelemeleri gerekecek. Şartları sağlayan kişiler istisna belgesi alabilecek.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 9

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ: "KASKO SİGORTASI NİTELİĞİNDE"

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yılda sekizinci kez Varlık Barışı düzenlemesi yapılıyor. Burada yurtiçi veya yurtdışında bulunan döviz, altın, hisse senedi ve diğer menkul kıymetler gibi kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu tür düzenlemeleri sadece biz değil, başka ülkeler de yapıyor. Söz konusu düzenlemede, bu varlıklara sadece vergilendirmeme garantisi veriliyor."

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 10

"Yani, bu düzenlemeden yararlanan ve şartları yerine getirenlere bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağı belirtiliyor. Beyan edilen tutarların vergi incelemelerinde bulunacak matrah farklarında dikkate alınacak olması son derece önemli. Tam olmasa da, yararlananlara sağlanan bir kasko sigortası niteliğinde."

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 11

SIKÇA SORULAN SORULAR
Varlık barışında vergi oranı ne kadar?

Varlığın sistemde tutulma süresine göre yüzde 0 ile yüzde 4 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak.

5 yıl bekletenler vergi ödeyecek mi?

Hayır. Taslağa göre varlığını 5 yıl boyunca sistemde tutanlardan vergi alınmayacak.

Bildirim için belge istenecek mi?

Taslak düzenlemeye göre bildirilen varlıklar için herhangi bir belge talep edilmeyecek.

Yurt içindeki kayıt dışı varlıklar da kapsama giriyor mu?

Evet. Yurt içinde kayıt altına alınmamış para, döviz ve altın gibi varlıklar da bildirim kapsamına alınabilecek.

Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek 12

Sabah'ın haberine göre; Varlık barışı düzenlemesiyle yurt dışındaki varlıkların finansal sisteme kazandırılması ve kayıt dışı kaynakların ekonomiye dahil edilmesi hedefleniyor. Tebliğin yayımlanmasının ardından uygulamanın nihai esaslarının netleşmesi bekleniyor.

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