Varlık barışının şartları belli oldu! Parasını 5 yıl tutan yatırımcı vergi ödemeyecek
Varlık barışına ilişkin uygulama detayları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağıyla netleşti. Yurt dışından getirilen para, döviz ve altın gibi varlıklar için elde tutma süresine bağlı kademeli vergi sistemi uygulanacak. Varlığını sistemde 5 yıl tutanlardan vergi alınmayacak, daha kısa sürelerde ise yüzde 1 ila yüzde 4 arasında değişen oranlarda vergi tahsil edilecek.
GELİR İDARESİ TASLAĞI UYGULAMANIN ÇERÇEVESİNİ BELİRLEDİ
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre kişi ve şirketler, yurt dışında bulunan TL, döviz ve altın gibi varlıklarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen aracı kurumlara bildirebilecek.
VERGİ ORANLARI ELDE TUTMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞECEK
Taslağa göre varlıkların Türkiye'deki yatırım araçlarında tutulma süresi uzadıkça uygulanacak vergi oranı düşecek.
- 5 yıl elde tutanlara: Yüzde 0 vergi
- 4 yıl elde tutanlara: Yüzde 1 vergi
- 3 yıl elde tutanlara: Yüzde 2 vergi
- 2 yıl elde tutanlara: Yüzde 3 vergi
- 1 yıl elde tutanlara: Yüzde 4 vergi
Bankalar, bildirilen varlıklar için tahsil edilen vergileri beyan edecek.
TAAHHÜT VEREN YATIRIMCI DAHA DÜŞÜK VERGİ ÖDEYECEK
Düzenlemede yer alan örneğe göre 10 milyon liralık döviz bildiren bir kişi, varlığını iki yıl vadeli hesapta tutacağını taahhüt ederse 300 bin lira vergi ödeyecek.
Bu kapsamda düzenlenecek taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak. Ayrıca 1 Ocak 2027 ile 31 Temmuz 2027 tarihleri arasında yapılacak bildirimlerde vergi oranlarına yarım puan artış uygulanacak.