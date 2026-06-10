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TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. İşte 20 bin konutun ilçelere göre dağılım listesi…

TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkarıyor. Piyasadaki konut arzını artırmak ve kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında satışlar 15 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.

TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 2

BAŞVURU BEDELİ VE KURA ŞARTI YOK

Kampanya kapsamında satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru bedeli alınmayacak. Satışlar Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 3

TOKİ'nin kampanyasında ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.

TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 4

3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULACAK

Vatandaşlar konutlara üç farklı ödeme modeliyle sahip olabilecek.

TOKİ'DEN 20 BİN YENİ YUVA: 18 BİN TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE
  • Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak.
  • Yüzde 50 peşinat ödeyenler kalan tutarı 72 ay vadeyle ödeyebilecek ve ayrıca yüzde 8 indirimden yararlanabilecek.
  • Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan tutar için de 60 ay vade uygulanacak.
TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 5

FİYATLAR VE TAKSİT ORANLARI BELLİ OLDU

Konut fiyatları il ve proje bazında değişiklik gösterecek.

2+1 konutların peşin satış fiyatları yaklaşık 2,1 milyon lira ile 5,4 milyon lira arasında değişirken, 3+1 konutlarda bu rakam 2,7 milyon lira ile 6,2 milyon lira arasında olacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.

TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 6

BİR KISMI HEMEN TESLİM EDİLECEK

Satışa sunulan konutların bir bölümü hemen teslim projelerden oluşuyor. Hemen teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 7

EN FAZLA KONUT BURSA'DA

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak.

İl Konut Sayısı
Bursa 2.190
Ankara 2.062
Hatay 1.238
Kahramanmaraş 1.073
Malatya 1.000
TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 8

64 İLDE SATIŞA ÇIKACAK KONUT SAYILARI

İl Konut Sayısı
Afyonkarahisar 395
Ağrı 118
Aksaray 219
Amasya 68
Ankara 2.062
Antalya 46
Ardahan 14
Artvin 30
Aydın 310
Balıkesir 213
Batman 588
Bayburt 172
Bilecik 206
Bingöl 88
Bitlis 262
Burdur 269
Bursa 2.190
Çanakkale 108
Çankırı 83
Çorum 157
Denizli 319
Düzce 130
Edirne 127
Erzincan 37
Erzurum 21
Eskişehir 565
Giresun 38
Gümüşhane 44
Hakkari 86
Isparta 176
İzmir 306
Karabük 127
Karaman 120
Kars 48
Kastamonu 28
Kayseri 104
Kırıkkale 85
Kırklareli 139
Kırşehir 220
Kocaeli 433
Konya 998
Kütahya 127
Manisa 115
Mardin 452
Mersin 272
Muğla 97
Muş 147
Nevşehir 317
Rize 5
Sakarya 20
Samsun 684
Siirt 294
Sivas 203
Şırnak 275
Tekirdağ 424
Tokat 61
Van 161
Yozgat 216
Zonguldak 19
Elazığ 61
Gaziantep 7
Hatay 1.238
Kahramanmaraş 1.073
Malatya 1.000
TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 9

İLÇE İLÇE DAĞILIM LİSTESİ

TOKİ'nin satışa çıkardığı yaklaşık 20 bin konutun ilçe ve proje bazındaki detaylı listesine TOKİ'nin resmi satış duyurularından ve satış bankaları üzerinden ulaşılabilecek. Kampanya kapsamında toplam 260 projede satış gerçekleştirilecek. İşte 20 bin konutun ilçelere göre dağılım listesi…

TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım! İşte ilçelere göre dağılım listesi | Kampanyaya kimler başvurabilir? 10
Sıra İl İlçe Proje Adı 2+1 3+1 Toplam Teslim Süresi Banka Şube
1 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI Çağlayan Mah. 126 Konut 7 2 9 48 AY ZİRAAT Başmakçı/Afyon.
2 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN Şevkipaşa Mah. 158 Konut 22 7 29 48 AY HALK Bolvadin/Afyon.
3 AFYONKARAHİSAR ÇAY Pazarağaç Beldesi 59 Konut 31 7 38 48 AY ZİRAAT Çay/Afyon.
4 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI Esentepe Mah. 2. Etap 63 Konut 4 3 7 48 AY ZİRAAT Başmakçı/Afyon.
5 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ Gömü Beldesi 200 Konut, 8 Dükkan 79 26 105 48 AY HALK Emirdağ/Afyon.
6 AFYONKARAHİSAR HOCALAR Yeni Mah. 63 Konut 17 2 19 48 AY ZİRAAT Hocalar/Afyon.
7 AFYONKARAHİSAR MERKEZ Beyyazı Beldesi 94 Konut, Tic. Mer. 34 14 48 48 AY ZİRAAT Afyonkarahisar
8 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI Kevser Mah. 368 Konut, 3 Dükkan 67 32 99 48 AY ZİRAAT Sandıklı/Afyon.
9 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA Kırka Beldesi Atatürk Mah. 71 Konut 33 9 42 48 AY ZİRAAT Sinanpaşa/Afyon.
10 AĞRI DİYADİN Göl Mah. 95 Konut, 3 Dükkan 44 9 53 48 AY ZİRAAT Diyadin/Ağrı
11 AĞRI TUTAK Cami Mah. 132 Konut, 3 Dükkan 45 20 65 HEMEN TESLİM ZİRAAT Tutak/Ağrı
12 AKSARAY AĞAÇÖREN Gümüştepe Mah. 2.Etap 127 Konut 36 11 47 48 AY ZİRAAT Ağaçören/Aksaray
13 AKSARAY GÜZELYURT Güzelyurt Mah. 4.Etap 106 Konut 19 17 36 48 AY ZİRAAT Güzelyurt/Aksaray
14 AKSARAY ORTAKÖY Çankaya Mah. 83 Konut, 2 Dükkan 48 13 61 48 AY ZİRAAT Ortaköy/Aksaray
15 AKSARAY SARIYAHŞİ Merkez Mah. 107 Konut, 6 Dükkan 38 14 52 48 AY ZİRAAT Sarıyahşi/Aksaray
16 AKSARAY SULTANHANI 4.Etap 143 Konut, 1 Cami 18 5 23 HEMEN TESLİM ZİRAAT Sultanhanı/Aksaray
17 AMASYA HAMAMÖZÜ Hamit Kaplan Mah. 2.Etap 186 Konut 42 8 50 HEMEN TESLİM ZİRAAT Hamamözü/Amasya
18 AMASYA SULUOVA Borsa Mah. 4.Etap 256 Konut, 6 Dükkan 17 1 18 48 AY ZİRAAT Suluova/Amasya
19 ANKARA ÇAMLIDERE Ömerağa Mah. 113 Konut, 12 Dükkan 22 14 36 48 AY ZİRAAT Çamlıdere/Ankara
20 ANKARA ÇUBUK 503 Konut, 12 Dükkan 36 4 40 HEMEN TESLİM ZİRAAT Çubuk/Ankara
21 ANKARA GÜDÜL Yukarı Mah. 212 Konut, 3 Dükkan 3 3 48 AY (Peşin) ZİRAAT Güdül/Ankara
22 ANKARA HAYMANA Kayabaşı Mah. 185 Konut, 4 Dükkan - 4 4 48 AY (Peşin) ZİRAAT Haymana/Ankara
23 ANKARA AYAŞ Hacırecep Mah. 298 Konut, 3 Dükkan 69 17 86 48 AY HALK Ayaş
24 ANKARA KIZILCAHAMAM İsmetpaşa Mah. 71 Konut 14 5 19 48 AY HALK Kızılcahamam/Ankara
25 ANKARA MAMAK Kızılca ve Nenek Mah. 1.Etap 623 Konut 175 36 211 48 AY HALK Mamak
26 ANKARA MAMAK Kızılca ve Nenek Mah. 2.Etap 837 Konut 259 45 304 48 AY HALK NATO Yolu
27 ANKARA MAMAK Kızılca ve Nenek Mah. 3.Etap 726 Konut 203 52 255 48 AY HALK Abidinpaşa
28 ANKARA MAMAK Kızılca ve Nenek Mah. 4.Etap 829 Konut 216 84 300 48 AY HALK Mamak
29 ANKARA MAMAK Kızılca ve Nenek Mah. 5.Etap 712 Konut 189 41 230 48 AY HALK Abidinpaşa
30 ANKARA SİNCAN Saraycık Mah. 4.Bölge 1.Etap 2.Kısım 817 Konut 4 1 5 HEMEN TESLİM HALK Eryaman
31 ANKARA SİNCAN Saraycık Mah. 4.Bölge 2.Etap 668 Konut 6 - 6 HEMEN TESLİM HALK Eryaman
32 ANKARA SİNCAN Saraycık Mah. 4.Bölge 3.Etap 305 Konut 2 - 2 HEMEN TESLİM HALK Eryaman
33 ANKARA SİNCAN Saraycık Mah. 3.Bölge 3.Etap 399 Konut 1 1 HEMEN TESLİM HALK Eryaman
34 ANKARA SİNCAN Saraycık Mah. 5.Bölge 1.Etap 488 Konut, 20 Dükkan 29 6 35 HEMEN TESLİM HALK Eryaman
35 ANKARA SİNCAN Saraycık Mah. 5.Bölge 2.Etap 635 Konut 85 23 108 HEMEN TESLİM HALK Eryaman
36 ANKARA SİNCAN Saraycık Mah. 6.Bölge 2.Etap 573 Konut, 4 Dükkan 49 34 83 48 AY HALK Sincan Meydan
37 ANKARA SİNCAN Saraycık Mah. 6.Bölge 1.Etap 565 Konut, 10 Dükkan 45 25 70 HEMEN TESLİM HALK Sincan Meydan
38 ANKARA SİNCAN Yenipeçenek Mah. 1.Etap 994 Konut, 12 Dükkan 16 14 30 48 AY HALK Sincan
39 ANKARA SİNCAN Yenipeçenek Mah. 2.Etap 1012 Konut, 24 Dükkan 38 - 38 48 AY HALK Sincan Çarşı
40 ANKARA SİNCAN Yenipeçenek Mah. 5.Etap 670 Konut 143 - 143 48 AY HALK Sincan Çarşı
41 ANKARA SİNCAN Yenipeçenek Mah. 6.Etap 752 Konut 53 - 53 48 AY HALK Sincan Meydan
42 ANTALYA AKSEKİ Yarpuz Mah. 3.Etap 84 Konut, 2 Dükkan 12 2 14 48 AY ZİRAAT Akseki/Antalya
43 ANTALYA SERİK Yukarıkocayatak Mah. 262 Konut, Tic.Mer. 11 - 11 48 AY ZİRAAT Lara/Antalya
44 ANTALYA SERİK Yukari Kocayatak Mah. 357 Konut 16 5 21 48 AY HALK Serik/Antalya
45 ARDAHAN GÖLE Kubilay Bey Mah. 315 Konut, 3 Dükkan 2 11 13 48 AY (Peşin) ZİRAAT Göle/Ardahan
46 ARTVİN MERKEZ Seyitler Mah. 2.Etap 402 Konut 30 - 30 48 AY HALK Artvin
47 AYDIN EFELER Savrandere Mah. 1005 Konut, 10 Dükkan 241 59 300 48 AY HALK Adnan Menderes Bulv./Aydın
48 AYDIN SÖKE Akçakonak Mah. 390 Konut, 8 Dükkan 6 4 10 48 AY ZİRAAT Yenicami-Söke/Aydın
49 BALIKESİR BİGADİÇ Çavuş Mah. 4.Etap 160 Konut 8 8 16 48 AY ZİRAAT Bigadiç/Balıkesir
50 BALIKESİR BİGADİÇ Çavuş Mah. 3.Etap 346 Konut 28 4 32 48 AY ZİRAAT Bigadiç/Balıkesir
51 BALIKESİR ALTIEYLÜl Dinkçiler Mah. 762 Konut, 26 Ticaret 11 - 11 HEMEN TESLİM ZİRAAT Karesi/Balıkesir
52 BALIKESİR ALTIEYLÜl Gaziosmanpaşa Mah. 5.Etap 700 Konut 77 40 117 48 AY HALK Balıkesir
53 BALIKESİR ALTIEYLÜl Gaziosmanpaşa Mah. 2.Etap 506 Konut 1 0 1 HEMEN TESLİM ZİRAAT Altıeylül/Balıkesir
54 BALIKESİR SUSURLUK Sultaniye Mah. 309 Konut 33 3 36 48 AY HALK Susurluk/Balıkesir
55 BATMAN BEŞİRİ Mehmet Yatkın Mah. 127 Konut, 3 Dükkan 63 15 78 48 AY ZİRAAT Beşiri/Batman
56 BATMAN MERKEZ Ciğerlo Mah. 951 Konut, 3 Tic.Mer. 350 80 430 48 AY HALK Batman
57 BATMAN GERCÜŞ Bağlarbaşı Mah. 108 Konut, 4 Dükkan 56 24 80 48 AY ZİRAAT Gercüş/Batman
58 BAYBURT MERKEZ Gençosman ve Şingah Mah. 48 124 172 HEMEN TESLİM HALK Bayburt
59 BİLECİK İNHİSAR Zafer Mah. 79 Konut 43 31 74 48 AY ZİRAAT İnhisar/Bilecik
60 BİLECİK MERKEZ Cumhuriyet Mah. 210 Konut 38 19 57 48 AY HALK Bilecik
61 BİLECİK OSMANELİ 287 Konut, 4 Dükkan 19 9 28 HEMEN TESLİM ZİRAAT Osmaneli/Bilecik
62 BİLECİK PAZARYERİ Doğanlar Mah. 105 Konut 13 4 17 HEMEN TESLİM ZİRAAT Pazaryeri/Bilecik
63 BİLECİK SÖĞÜT Cumhuriyet Mah. 153 Konut 29 1 30 48 AY ZİRAAT Söğüt/Bilecik
Sıra İl İlçe Proje Adı 2+1 3+1 Toplam Teslim Süresi Banka Şube
64 BİNGÖL MERKEZ Sancak Beldesi 107 Konut, 2 Dükkan 74 14 88 48 AY HALK Bingöl
65 BİTLİS ADİLCEVAZ Alacaatlı Mah. 204 Konut, 6 Dükkan 22 - 22 48 AY ZİRAAT Adilcevaz/Bitlis
66 BİTLİS MERKEZ Hüsrevpaşa Mah. 92 Konut, 18 Dükkan 18 58 76 HEMEN TESLİM HALK Bitlis
67 BİTLİS TATVAN Fatih Mah. 444 Konut, 5 Dükkan 103 61 164 48 AY HALK Tatvan/Bitlis
68 BURDUR ALTINYAYLA Altınyayla Mah. 110 Konut, 4 Dükkan 22 7 29 48 AY ZİRAAT Altınyayla/Burdur
69 BURDUR GÖLHİSAR Ulucami Mah. 3.Etap 146 Konut 12 4 16 48 AY ZİRAAT Gölhisar/Burdur
70 BURDUR BUCAK Yenimahalle Mah. 4.Etap 178 Konut 30 2 32 48 AY ZİRAAT Bucak/Burdur
71 BURDUR ÇAVDIR Atatürk Mah. 4.Etap 308 Konut, 8 Ticaret 106 29 135 48 AY ZİRAAT Çavdır/Burdur
72 BURDUR GÖLHİSAR Yusufça Beldesi 125 Konut, 2 Dükkan 36 6 42 48 AY ZİRAAT Gölhisar/Burdur
73 BURDUR TEFENNİ Yenice Mah. 3.Etap 145 Konut 12 3 15 48 AY ZİRAAT Tefenni/Burdur
74 BURSA BÜYÜKORHAN Orhan Mah. 103 Konut 30 15 45 48 AY ZİRAAT Büyükorhan/Bursa
75 BURSA GEMLİK Cihatlı Mah. 509 Konut 29 8 37 48 AY ZİRAAT Gemlik/Bursa
76 BURSA HARMANCIK Merkez Mah. 152 Konut, 4 Dükkan 18 5 23 48 AY ZİRAAT Harmancık/Bursa
77 BURSA İNEGÖL Karalar Mah. 502 Konut 83 42 125 48 AY HALK İnegöl/Bursa
78 BURSA KARACABEY Taşlık Mah. 1.Etap 464 Konut, 16 Dükkan 146 35 181 48 AY HALK Karacabey/Bursa
79 BURSA KARACABEY Taşlık Mah. 2.Etap 576 Konut, 16 Dükkan 172 41 213 48 AY HALK Karacabey/Bursa
80 BURSA KARACABEY Karakoca Mah. 1.Etap 1078 Konut, 20 Dükkan 222 81 303 48 AY HALK Dumlupınar/Bursa
81 BURSA KARACABEY Karakoca Mah. 2.Etap 1252 Konut, 66 Dükkan 294 76 370 48 AY HALK İzmir Yolu San./Bursa
82 BURSA KARACABEY Karakoca Mah. 3.Etap 1115 Konut, 10 Dükkan 251 65 316 48 AY HALK Bursa Şubesi
83 BURSA GÜRSU 312 Konut, 2 Tic.Mer. (8 Dükkan) 74 22 96 48 AY HALK Gürsu/Bursa
84 BURSA NİLÜFER Yolçatı Mah. 1.Etap 634 Konut 96 47 143 48 AY HALK Dumlupınar Bursa
85 BURSA NİLÜFER Yolçatı Mah. 2.Etap 626 Konut, 24 Dükkan 86 34 120 48 AY HALK Dumlupınar Bursa
86 BURSA NİLÜFER Gökçeköy Mah. 303 Konut, 4 Dükkan 44 13 57 48 AY HALK Dumlupınar Bursa
87 BURSA ORHANELİ Fevzipaşa Mah. 3.Etap 270 Konut, 15 Dükkan 40 12 52 48 AY ZİRAAT Orhaneli/Bursa
88 BURSA YENİŞEHİR Subaşı Mah. 2.Etap 133 Konut, 8 Dükkan 28 12 40 48 AY ZİRAAT Yenişehir/Bursa
89 BURSA M.KEMALPAŞA Yalıntaş Mah. 256 Konut, 2 Dükkan 50 14 64 48 AY HALK M.Kemal Paşa/Bursa
90 BURSA M.KEMALPAŞA Lalaşahin Mah. 683 Konut, 13 Dükkan 13 2 15 HEMEN TESLİM ZİRAAT M.Kemalpaşa/Bursa
91 ÇANAKKALE AYVACIK Hamdi Bey Mah. 188 Konut, 8 Dükkan 48 20 68 48 AY HALK Ayvacık/Çanakkale
92 ÇANAKKALE GELİBOLU Aleaddin Mah. 79 Konut 15 1 16 48 AY ZİRAAT Gelibolu/Çanakkale
93 ÇANAKKALE MERKEZ Cevatpaşa Mah. 509 Konut 12 3 15 HEMEN TESLİM ZİRAAT Troya Cad./Çanakkale
94 ÇANAKKALE KARACAÖREN Karacaören ve Işıklar Mah. 371 Konut 9 - 9 48 AY HALK Çanakkale Şubesi
95 ÇANKIRI KIZILIRMAK Yeni Mah. 2.Etap 159 Konut, 3 Dükkan 19 - 19 48 AY ZİRAAT Kızılırmak/Çankırı
96 ÇANKIRI MERKEZ Karatekin Mah. 293 Konut ve Tuzlu Mah. 419 Konut 4 1 5 48 AY ZİRAAT Karatekin/Çankırı
97 ÇANKIRI MERKEZ Aşağıpelitözü Mah. 2.Etap 475 Konut, 8 Dükkan 24 3 27 48 AY ZİRAAT Çankırı
98 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 3.Etap Yenimahalle 150 Konut 21 2 23 48 AY ZİRAAT Şabanözü/Çankırı
99 ÇANKIRI YAPRAKLI 94 Konut 8 1 9 HEMEN TESLİM ZİRAAT Yapraklı/Çankırı
100 ÇORUM BAYAT Yotukçu Mah. 107 Konut, 2 Dükkan 35 9 44 48 AY ZİRAAT Bayat/Çorum
101 ÇORUM İSKİLİP Hacıpiri Mah. 265 Konut 39 11 50 48 AY HALK İskilip/Çorum
102 ÇORUM OSMANCIK Gürleyik Mah. 5.Etap 236 Konut, 4 Dükkan 38 3 41 48 AY HALK Osmancık/Çorum
103 ÇORUM SUNGURLU Manastır Mah. 364 Konut, 4 Dükkan 21 1 22 48 AY ZİRAAT Sungurlu/Çorum
104 DENİZLİ ACIPAYAM Oğuz Mah. 3.Etap 422 Konut 74 34 108 48 AY HALK Acıpayam/Denizli
105 DENİZLİ BEKİLLİ 2.Etap 200 Konut 55 43 98 48 AY (Peşin) ZİRAAT Bekilli/Denizli
106 DENİZLİ BEYAĞAÇ Geriçam Mah. 98 Konut 46 10 56 48 AY ZİRAAT Beyağaç/Denizli
107 DENİZLİ BOZKURT Bozkurt ve Mehmetçik Mah. 111 Konut 12 7 19 48 AY ZİRAAT Bozkurt/Denizli
108 DENİZLİ PAMUKKALE Kocadere Mah. 1.Etap 326 Konut 7 2 9 HEMEN TESLİM ZİRAAT İstasyon/Denizli
109 DENİZLİ PAMUKKALE Kocadere Mah. 2.Etap 510 Konut 12 1 13 HEMEN TESLİM ZİRAAT İstasyon/Denizli
110 DENİZLİ PAMUKKALE Kocadere Mah. 3.Etap 393 Konut, 12 Dükkan 15 1 16 HEMEN TESLİM ZİRAAT İstasyon/Denizli
111 DÜZCE ÇİLİMLİ Yeşil Mah. 152 Konut ve Ulucami Mah. 77 Konut 6 14 20 HEMEN TESLİM ZİRAAT Çilimli/Düzce
112 DÜZCE KAYNAŞLI Sarıçökek Mah. 109 Konut 15 4 19 48 AY ZİRAAT Kaynaşlı/Düzce
113 DÜZCE GÖLYAKA Yazıpınar Mah. 140 Konut 35 8 43 48 AY ZİRAAT Gölyaka/Düzce
114 DÜZCE GÜMÜŞOVA Yeni Mah. 81 Konut ve Yongalık Köyü 109 Konut 17 31 48 48 AY ZİRAAT Gümüşova/Düzce
115 EDİRNE ENEZ Gaziömer Bey Mah. 142 Konut 21 8 29 HEMEN TESLİM ZİRAAT Enez/Edirne
116 EDİRNE MERKEZ Hadımağa Mah. 131 Konut 27 14 41 HEMEN TESLİM HALK Selimiye/Edirne
117 EDİRNE SÜLOĞLU Yenimahalle Mah. 131 Konut, 6 Dükkan 26 8 34 48 AY ZİRAAT Süloğlu/Edirne
118 EDİRNE UZUNKÖPRÜ Mescit Mah. 109 Konut, 3 Dükkan 22 1 23 48 AY ZİRAAT Uzunköprü/Edirne
119 ELAZIĞ AĞIN Kuzgeçe Mah. 142 Konut, 3 Dükkan 34 7 41 HEMEN TESLİM ZİRAAT Ağın/Elazığ
120 ELAZIĞ ARICAK Halil Yavuz Mah. 140 Konut 9 9 HEMEN TESLİM ZİRAAT Arıcak/Elazığ
121 ELAZIĞ BASKİL Nazaruşağı Mah. 258 Konut, 3 Dükkan 11 11 HEMEN TESLİM ZİRAAT Baskil/Elazığ
122 ERZİNCAN ÇAYIRLI Atatürk Mah. 158 Konut, 3 Dükkan 6 - 6 HEMEN TESLİM ZİRAAT Çayırlı/Erzincan
123 ERZİNCAN İLİÇ 3.Etap Abdullahpaşa ve Fatih Mah. 256 Konut 11 1 12 HEMEN TESLİM ZİRAAT İliç/Erzincan
124 ERZİNCAN İLİÇ İbrahim Çeçen Mah. 4.Etap 89 Konut 12 7 19 48 AY ZİRAAT İliç/Erzincan
125 ERZURUM PASİNLER Yeni Mah. 89 Konut 7 5 12 48 AY (Peşin) ZİRAAT Pasinler/Erzurum
126 ERZURUM OLTU Gökçedere Mah. 205 Konut, 4 Dükkan 8 1 9 48 AY HALK Oltu/Erzurum
127 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Aşağıçağlan Mah. 1.Etap 773 Konut, 20 Dükkan 186 41 227 48 AY HALK Bağlar/Eskişehir
128 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Aşağıçağlan Mah. 2.Etap 1023 Konut 207 65 272 48 AY HALK Atatürk Bulv./Eskişehir
129 ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ Günyüzü Mah. 124 Konut, 4 Dükkan 52 14 66 48 AY ZİRAAT Günyüzü/Eskişehir
Sıra İl İlçe Proje Adı 2+1 3+1 Toplam Teslim Süresi Banka Şube
130 GAZİANTEP ARABAN Dumlupınar Mah. 952 Konut 7 7 HEMEN TESLİM ZİRAAT Araban/Gaziantep
131 GİRESUN BULANCAK Pazarsuyu/Emecen Mah. 3.Etap 204 Konut, 6 Dükkan 31 7 38 48 AY HALK Bulancak/Giresun
132 GÜMÜŞHANE MERKEZ Arzular Kabaköy Beldesi 2.Etap 111 Konut, Cami 34 10 44 HEMEN TESLİM ZİRAAT Gümüşhane
133 HAKKARİ YÜKSEKOVA Güçlü Mah. 177 Konut 68 18 86 48 AY HALK Yüksekova/Hakkari
134 HATAY ARSUZ Pirinçlik Mah. 662 Konut 192 192 HEMEN TESLİM ZİRAAT Arsuz/Hatay
135 HATAY İSKENDERUN Cebike Mah. 5.Etap 1503 Konut, 3 Tic.Mer., Cami 129 129 48 AY ZİRAAT İskenderun/Hatay
136 HATAY İSKENDERUN Cebike Mah. 6.Etap 1212 Konut, 3 Tic.Mer. 787 787 48 AY HALK İskenderun/Hatay
137 HATAY PAYAS 2.Etap 542 Konut 125 0 125 HEMEN TESLİM ZİRAAT Payas-Dörtyol/Hatay
138 HATAY PAYAS Çağlalik Mah. 3.Etap 400 Konut 0 7 7 HEMEN TESLİM ZİRAAT Payas-Dörtyol/Hatay
139 ISPARTA AKSU Aksu Mah. 2.Etap 160 Konut, 4 Dükkan 35 17 52 48 AY ZİRAAT Aksu/Isparta
140 ISPARTA GELENDOST Avnipaşa Mah. 3.Etap 204 Konut, 3 Dükkan 15 1 16 48 AY HALK Gelendost/Isparta
141 ISPARTA MERKEZ Kuleönü Beldesi Yenicami Mah. 200 Konut, 6 Dükkan 16 - 16 HEMEN TESLİM ZİRAAT Isparta
142 ISPARTA YALVAÇ Kızılca Mah. 250 Konut, 5 Dükkan 82 10 92 48 AY HALK Yalvaç/Isparta
143 İZMİR BAYRAKLI Rezerv Alan 3.Etap 444 Konut, 6 Dükkan 21 - 21 HEMEN TESLİM HALK Bayraklı/İzmir
144 İZMİR BAYRAKLI Rezerv Alan 7.Etap 303 Konut, 6 Dükkan 36 - 36 HEMEN TESLİM HALK Bayraklı/İzmir
145 İZMİR BAYRAKLI Rezerv Alan 5.Etap 627 Konut, 12 Dükkan 12 - 12 HEMEN TESLİM HALK Bayraklı/İzmir
146 İZMİR BAYRAKLI Rezerv Alan 6.Etap 444 Konut, 6 Dükkan 74 74 HEMEN TESLİM HALK Bayraklı/İzmir
147 İZMİR BAYRAKLI Rezerv Alan 8.Etap 533 Konut, 6 Dükkan 82 82 HEMEN TESLİM HALK Bayraklı/İzmir
148 İZMİR SELÇUK Zafer Mah. 1.Etap 555 Konut, 5 Tic.Mer. 0 13 13 HEMEN TESLİM ZİRAAT Selçuk/İzmir
149 İZMİR SELÇUK Zafer Mah. 2.Etap 620 Konut, 5 Tic.Mer. 6 7 13 HEMEN TESLİM ZİRAAT Selçuk/İzmir
150 İZMİR SELÇUK Zafer Mah. 3.Etap 209 Konut 41 14 55 48 AY (Peşin) ZİRAAT Selçuk/İzmir
151 K.MARAŞ AFŞİN Yeşilyurt Mah. 5.Etap 847 Konut, 3 Tic.Mer. 265 265 48 AY ZİRAAT Afşin
152 K.MARAŞ ELBİSTAN Karael Bistan Mah. 3.Etap 428 Konut 14 28 42 HEMEN TESLİM ZİRAAT
153 K.MARAŞ ELBİSTAN Karaelbistan Mah. 4.Etap 310 Konut 10 5 15 HEMEN TESLİM ZİRAAT
154 K.MARAŞ ELBİSTAN Karaelbistan Mah. 6.Etap 926 Konut 41 41 HEMEN TESLİM ZİRAAT
155 K.MARAŞ ELBİSTAN Taşburun Mevkii 2.Etap 1250 Konut 68 68 HEMEN TESLİM ZİRAAT
156 K.MARAŞ ELBİSTAN Taşburun Mevkii 1.Etap 1492 Konut, 2 Tic.Mer. 137 137 HEMEN TESLİM ZİRAAT
157 K.MARAŞ ELBİSTAN Taşburun Mevkii 3.Etap 948 Konut, 10 Dükkan, Cami 121 121 HEMEN TESLİM ZİRAAT
158 K.MARAŞ ELBİSTAN Karaelbistan Mah. 5.Etap 714 Konut 25 22 47 HEMEN TESLİM HALK
159 K.MARAŞ ELBİSTAN Taşburun Mevkii 5.Etap 852 Konut, 2 Tic.Mer. 337 337 48 AY HALK
160 KARABÜK SAFRANBOLU Akçasu Mah. 196 Konut 29 8 37 48 AY HALK Safranbolu/Karabük
161 KARABÜK ESKİPAZAR Kapucular Mah. 3.Etap 321 Konut 62 28 90 48 AY HALK Eskipazar/Karabük
162 KARAMAN MERKEZ Akçaşehir Beldesi 158 Konut 81 39 120 48 AY ZİRAAT Piri Reis/Karaman
163 KARS MERKEZ Karacaören Mah. 327 Konut 5 2 7 HEMEN TESLİM HALK Kars
164 KARS MERKEZ Karacaören Mah. 309 Konut 20 21 41 48 AY (Peşin) HALK Kars
165 KASTAMONU AĞLI Merkez Mah. 3.Etap 49 Konut, 2 Dükkan 21 7 28 48 AY ZİRAAT Ağlı/Kastamonu
166 KAYSERİ DEVELİ Bahçebaşı Mah. 143 Konut, 3 Dükkan 34 5 39 48 AY HALK Develi/Kayseri
167 KAYSERİ AKKIŞLA Şen Mah. 36 Konut 27 27 48 AY ZİRAAT Akkışla/Kayseri
168 KAYSERİ YAHYALI İsmet Mah. 115 Konut 22 6 28 48 AY HALK Yahyalı
169 KAYSERİ YEŞİLHİSAR Kılcan Mah. 3.Etap 236 Konut 10 10 HEMEN TESLİM ZİRAAT Yeşilhisar/Kayseri
170 KIRIKKALE BAHŞILI 5.Etap 210 Konut, Tic.Mer. 4 1 5 HEMEN TESLİM ZİRAAT Bahşili/Kırıkkale
171 KIRIKKALE ÇELEBİ Çelebi Mah. 3.Etap 71 Konut, 2 Dükkan 14 14 48 AY ZİRAAT Çelebi/Kırıkkale
172 KIRIKKALE DELİCE Bağcılar Mah. 3.Etap 201 Konut, 4 Dükkan 50 16 66 HEMEN TESLİM ZİRAAT Delice/Kırıkkale
173 KIRKLARELİ KOFÇAZ Yeni Mah. 86 Konut 40 10 50 HEMEN TESLİM ZİRAAT Kofçaz/Kırklareli
174 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ Ahmetbey Beldesi 77 Konut, 4 Dükkan 20 12 32 48 AY ZİRAAT Lüleburgaz/Kırklareli
175 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ Evrensekiz Beldesi 117 Konut, 4 Dükkan 29 14 43 48 AY ZİRAAT Lüleburgaz/Kırklareli
176 KIRKLARELİ PINARHİSAR Beylik Mah. 256 Konut, 12 Dükkan 7 7 14 48 AY ZİRAAT Pınarhisar/Kırklareli
177 KIRŞEHİR KAMAN Sarıuşağı Mah. 3.Etap 111 Konut 35 10 45 48 AY ZİRAAT Kaman/Kırşehir
178 KIRŞEHİR MERKEZ Özbağ Beldesi 300 Konut, 5 Dükkan, Cami 128 47 175 48 AY ZİRAAT Kırşehir
179 KOCAELİ DERİNCE Sopalı Mah. 2.Etap 291 Konut 45 6 51 48 AY HALK Derince/Kocaeli
180 KOCAELİ GEBZE Güzeller Mah. 462 Konut 58 11 69 48 AY HALK Gebze/Kocaeli
181 KOCAELİ İZMİT Sekbanlı-Sepetçi Mah. 2.Bölge 2.Etap 567 Konut 54 21 75 48 AY HALK Kartepe/Kocaeli
182 KOCAELİ İZMİT Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3.Bölge 1.Etap 989 Konut 94 26 120 48 AY HALK İzmit/Kocaeli
183 KOCAELİ İZMİT Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3.Bölge 2.Etap 711 Konut 88 20 108 HEMEN TESLİM HALK İzmit/Kocaeli
184 KONYA KARAPINAR Taşpınar (Hotamış) Mah. 100 Konut 82 82 48 AY HALK Karapınar/Konya
185 KONYA KARAPINAR İslik Mah. 52 Konut 50 50 48 AY HALK Karapınar/Konya
186 KONYA KARAPINAR Zafer Mah. 218 Konut, 8 Dükkan 26 0 26 48 AY HALK Karapınar/Konya
187 KONYA AKŞEHİR Doğrugöz/Seyrantepe Mah. 357 Konut, 5 Dükkan 47 15 62 48 AY HALK Akşehir/Konya
188 KONYA SELÇUKLU Ardıçlı Mah. 1.Etap 906 Konut, 8 Tic.Mer. 155 50 205 48 AY HALK Nalçacı/Konya
189 KONYA BEYŞEHİR Hamidiye Mah. 200 Konut 16 - 16 48 AY HALK Beyşehir/Konya
190 KONYA ÇUMRA Yenidoğan Mah. 200 Konut, 12 Dükkan 44 6 50 48 AY HALK Çumra/Konya
191 KONYA DOĞANHİSAR Yenice Mah. 158 Konut 22 5 27 48 AY ZİRAAT Doğanhisar/Konya
192 KONYA EREĞLİ Orhaniye Mah. 192 Konut 64 16 80 48 AY ZİRAAT Ereğli/Konya
193 KONYA HÜYÜK Selki Mah. 4.Etap 126 Konut 70 28 98 48 AY ZİRAAT Hüyük/Konya
194 KONYA HÜYÜK Hüyük Mah. 5.Etap 142 Konut 10 7 17 HEMEN TESLİM ZİRAAT Hüyük/Konya
195 KONYA KADINHANI İstiklal Mah. 7.Etap 184 Konut, 18 Dükkan 18 5 23 48 AY HALK Kadınhanı Uydu/Konya
196 KONYA KULU Dinek Mah. 300 Konut, 4 Dükkan 58 40 98 48 AY HALK Kulu/Konya
197 KONYA TAŞKENT Çetmi/Yeni Mah. 56 Konut 34 17 51 48 AY ZİRAAT Taşkent/Konya
198 KONYA TAŞKENT Balcılar Mah. 88 Konut 49 24 73 48 AY ZİRAAT Taşkent/Konya
199 KONYA YALIHÜYÜK Aşağı Mah. 2.Etap 24 Konut 24 - 24 48 AY ZİRAAT Hüyük/Konya
200 KONYA YUNAK Esentepe Mah. 3.Etap 216 Konut, 3 Dükkan 13 3 16 HEMEN TESLİM ZİRAAT Yunak/Konya
Sıra İl İlçe Proje Adı 2+1 3+1 Toplam Teslim Süresi Banka Şube
201 KÜTAHYA DOMANİÇ Karşıyaka Mah. 138 Konut 15 2 17 48 AY ZİRAAT Domaniç/Kütahya
202 KÜTAHYA DUMLUPINAR Cafergazi Mah. 3.Etap 110 Konut, 4 Dükkan 38 15 53 48 AY ZİRAAT Dumlupınar/Kütahya
203 KÜTAHYA GEDİZ Dayınlar Mah. 5.Etap 159 Konut ve Umurbey Mah. 59 Konut 14 8 22 48 AY HALK Gediz/Kütahya
204 KÜTAHYA HİSARCIK 82 Yıl Mah. 238 Konut 34 1 35 48 AY (Peşin) ZİRAAT Hisarcık/Kütahya
205 MALATYA YEŞİLYURT İkizce Mah. 2.Bölge 1.Etap 1775 Konut 102 102 HEMEN TESLİM HALK Çevreyolu/Malatya
206 MALATYA YEŞİLYURT İkizce Mah. 2.Bölge 2.Etap 2341 Konut 151 151 HEMEN TESLİM HALK Malatya
207 MALATYA YEŞİLYURT İkizce Mah. 2.Bölge 3.Etap 1961 Konut 158 158 HEMEN TESLİM HALK Malatya
208 MALATYA YEŞİLYURT İkizce Mah. 2.Bölge 4.Etap 1551 Konut 135 135 HEMEN TESLİM HALK Malatya
209 MALATYA YEŞİLYURT İkizce Mah. 2.Bölge 5.Etap 703 Konut 63 63 HEMEN TESLİM HALK Malatya
210 MALATYA YEŞİLYURT İkizce Mah. 2.Bölge 6.Etap 844 Konut 240 240 HEMEN TESLİM HALK Malatya
211 MALATYA YEŞİLYURT İkizce Mah. 2.Bölge 7.Etap 635 Konut, 2 Tic.Mer. 151 151 48 AY HALK Malatya
212 MANİSA SALİHLİ Durasıllı Mah. 150 Konut, 10 Ticaret 3 - 3 HEMEN TESLİM ZİRAAT Cumhuriyet-Salihli/Manisa
213 MANİSA SALİHLİ Durasıllı Mah. 2.Etap 143 Konut 49 13 62 48 AY HALK Salihli/Manisa
214 MANİSA SOMA Cinge Mah. 103 Konut 39 11 50 48 AY HALK Soma/Manisa
215 MARDİN ARTUKLU Nur Mah. 1.Etap 526 Konut 95 15 110 48 AY HALK Mardin
216 MARDİN ARTUKLU Nur Mah. 2.Etap 576 Konut 290 52 342 48 AY HALK Mardin
217 MERSİN MUT Deveci Mah. 404 Konut 55 15 70 48 AY HALK Mut/Mersin
218 MERSİN SİLİFKE Esenbel Mah. 447 Konut 117 40 157 48 AY HALK Silifke/Mersin
219 MERSİN AKDENİZ Bahçe ve Barış Mah. Kentsel Dön. 1.Etap 415 Konut 44 1 45 48 AY (Peşin) HALK Hal
220 MUĞLA MİLAS İsmetpaşa Mah. 2.Etap 546 Konut 94 3 97 48 AY HALK Milas/Muğla
221 MUŞ MERKEZ Kepenek Mah. 1078 Konut, 20 Dükkan 134 13 147 48 AY HALK Muş
222 NEVŞEHİR DERİNKUYU Esentepe Mah. 2.Etap 130 Konut 10 5 15 HEMEN TESLİM ZİRAAT Derinkuyu/Nevşehir
223 NEVŞEHİR MERKEZ Kapucubaşı Mah. 42 Konut 10 - 10 48 AY HALK Nevşehir
224 NEVŞEHİR MERKEZ Sulusaray Beldesi 177 Konut 33 9 42 HEMEN TESLİM ZİRAAT Nevşehir
225 NEVŞEHİR ÜRGÜP 470 Konut, 2 Tic.Mer. (12 Dükkan) 103 - 103 48 AY ZİRAAT Ürgüp/Nevşehir
226 NEVŞEHİR KOZAKLI Emek Mah. Eski Sanayi Alanı Kentsel Dön. 274 Konut 57 90 147 HEMEN TESLİM HALK Kozaklı/Nevşehir
227 RİZE MURADİYE Yeşildere Mah. 178 Konut 5 - 5 HEMEN TESLİM ZİRAAT Yeşilçay/Rize
228 SAKARYA ARİFİYE Cumhuriyet Mah. 129 Konut, 4 Dükkan 16 4 20 HEMEN TESLİM HALK Arifiye/Sakarya
229 SAMSUN ÇARŞAMBA Kirazlıkçay Mah. 615 Konut 57 26 83 48 AY HALK Çarşamba/Samsun
230 SAMSUN LADİK Şehreküstü Mah. 107 Konut, 4 Dükkan 28 10 38 48 AY ZİRAAT Ladik/Samsun
231 SAMSUN ATAKUM Kamalı Mah. 1.Etap 920 Konut, 6 Dükkan 240 56 296 48 AY HALK Atakum/Samsun
232 SAMSUN ATAKUM Kamalı Mah. 2.Etap 792 Konut, 26 Dükkan 134 10 144 48 AY HALK Atakum/Samsun
233 SAMSUN 19 MAYIS Yeşilova Mah. 2.Etap 370 Konut, 12 Dükkan 92 31 123 48 AY HALK Ondokuz Mayıs/Samsun
Sıra İl İlçe Proje Adı 2+1 3+1 Toplam Teslim Süresi Banka Şube
234 SİİRT MERKEZ Evren Mah. 551 Konut, 16 Dükkan 180 38 218 48 AY HALK Siirt
235 SİİRT TİLLO Fakirullah Mah. 124 Konut 54 22 76 48 AY ZİRAAT Siirt
236 SİVAS ALTINYAYLA Aydın Mah. 123 Konut, 5 Dükkan 42 19 61 48 AY ZİRAAT Altınyayla/Sivas
237 SİVAS GEMEREK Sızır Mah. 116 Konut, 2 Dükkan 22 12 34 48 AY ZİRAAT Gemerek/Sivas
238 SİVAS KANGAL Reşadiye Mah. 2.Etap 194 Konut 51 15 66 48 AY ZİRAAT Kangal/Sivas
239 SİVAS SUŞEHRİ Yalnızbağlar Mah. 218 Konut, 5 Dükkan 29 3 32 48 AY ZİRAAT Suşehri/Sivas
240 SİVAS YILDIZELİ Salihiye Mah. 3.Etap 226 Konut 8 2 10 HEMEN TESLİM ZİRAAT Yıldızeli/Sivas
241 ŞIRNAK İDİL Dirsekli Mah. 357 Konut, 4 Dükkan 227 48 275 48 AY ZİRAAT İdil/Şırnak
242 TEKİRDAĞ ÇORLU Muhittin Mah. 2.Etap 317 Konut 3 3 HEMEN TESLİM ZİRAAT Çorlu/Tekirdağ
243 TEKİRDAĞ ÇORLU Muhittin Mah. 1.Etap 570 Konut 2 2 HEMEN TESLİM ZİRAAT Çorlu/Tekirdağ
244 TEKİRDAĞ ÇORLU Muhittin Mah. 3.Etap 507 Konut 51 2 53 48 AY HALK Çorlu/Tekirdağ
245 TEKİRDAĞ ÇORLU Muhittin Mah. 4.Etap 686 Konut 85 37 122 48 AY HALK Çorlu/Tekirdağ
246 TEKİRDAĞ ÇORLU Kemalettin Mah. 760 Konut 6 1 7 HEMEN TESLİM ZİRAAT Çorlu/Tekirdağ
247 TEKİRDAĞ ÇORLU Kemalettin Mah. 2.Etap 481 Konut 35 13 48 48 AY HALK Yeni Çorlu/Tekirdağ
248 TEKİRDAĞ ÇORLU Nusratiye Mah. 515 Konut, 20 Dükkan 1 - 1 HEMEN TESLİM ZİRAAT Çorlu/Tekirdağ
249 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA Zafer Mah. 1.Etap 524 Konut, 4 Dükkan 63 26 89 48 AY HALK Hürriyet/Tekirdağ
250 TEKİRDAĞ MURATLI 125 Konut, 4 Dükkan 39 11 50 48 AY ZİRAAT Muratlı/Tekirdağ
251 TEKİRDAĞ SARAY Ayaspaşa Mah. 160 Konut 39 10 49 48 AY HALK Saray/Tekirdağ
252 TOKAT ERBAA Gündoğdu Mah. 309 Konut 28 11 39 48 AY HALK Erbaa/Tokat
253 TOKAT TURHAL Kayacık Mah. 99 Konut 17 3 20 48 AY HALK Turhal/Tokat
254 VAN ERCİŞ 2.Etap 2.Bölge 532 Konut 150 150 HEMEN TESLİM HALK Erciş/Van
255 VAN GÜRPINAR Kığzı Mah. 111 Konut, 3 Dükkan 9 2 11 HEMEN TESLİM ZİRAAT Gürpınar/Van
256 YOZGAT BOĞAZLIYAN Bahariye Mah. 317 Konut 71 19 90 48 AY ZİRAAT Boğazlıyan/Yozgat
257 YOZGAT MERKEZ Eskipazar 2.Mıntıka Mah. 304 Konut 31 9 40 HEMEN TESLİM HALK Yozgat
258 YOZGAT SORGUN Doğankent Mah. 2.Etap 141 Konut, 2 Dükkan 32 22 54 HEMEN TESLİM HALK Sorgun/Yozgat
259 YOZGAT ŞEFAATLİ İnceşehir Mah. 104 Konut, 6 Dükkan 24 8 32 48 AY HALK Şefaatli/Yozgat
260 ZONGULDAK KARAMAN Karaman Belediyesi 63 Konut 19 - 19 48 AY ZİRAAT Soğuksu/Zonguldak
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