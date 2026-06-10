|130
|GAZİANTEP
|ARABAN
|Dumlupınar Mah. 952 Konut
|—
|7
|7
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Araban/Gaziantep
|131
|GİRESUN
|BULANCAK
|Pazarsuyu/Emecen Mah. 3.Etap 204 Konut, 6 Dükkan
|31
|7
|38
|48 AY
|HALK
|Bulancak/Giresun
|132
|GÜMÜŞHANE
|MERKEZ
|Arzular Kabaköy Beldesi 2.Etap 111 Konut, Cami
|34
|10
|44
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Gümüşhane
|133
|HAKKARİ
|YÜKSEKOVA
|Güçlü Mah. 177 Konut
|68
|18
|86
|48 AY
|HALK
|Yüksekova/Hakkari
|134
|HATAY
|ARSUZ
|Pirinçlik Mah. 662 Konut
|—
|192
|192
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Arsuz/Hatay
|135
|HATAY
|İSKENDERUN
|Cebike Mah. 5.Etap 1503 Konut, 3 Tic.Mer., Cami
|—
|129
|129
|48 AY
|ZİRAAT
|İskenderun/Hatay
|136
|HATAY
|İSKENDERUN
|Cebike Mah. 6.Etap 1212 Konut, 3 Tic.Mer.
|—
|787
|787
|48 AY
|HALK
|İskenderun/Hatay
|137
|HATAY
|PAYAS
|2.Etap 542 Konut
|125
|0
|125
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Payas-Dörtyol/Hatay
|138
|HATAY
|PAYAS
|Çağlalik Mah. 3.Etap 400 Konut
|0
|7
|7
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Payas-Dörtyol/Hatay
|139
|ISPARTA
|AKSU
|Aksu Mah. 2.Etap 160 Konut, 4 Dükkan
|35
|17
|52
|48 AY
|ZİRAAT
|Aksu/Isparta
|140
|ISPARTA
|GELENDOST
|Avnipaşa Mah. 3.Etap 204 Konut, 3 Dükkan
|15
|1
|16
|48 AY
|HALK
|Gelendost/Isparta
|141
|ISPARTA
|MERKEZ
|Kuleönü Beldesi Yenicami Mah. 200 Konut, 6 Dükkan
|16
|-
|16
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Isparta
|142
|ISPARTA
|YALVAÇ
|Kızılca Mah. 250 Konut, 5 Dükkan
|82
|10
|92
|48 AY
|HALK
|Yalvaç/Isparta
|143
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 3.Etap 444 Konut, 6 Dükkan
|21
|-
|21
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|144
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 7.Etap 303 Konut, 6 Dükkan
|36
|-
|36
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|145
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 5.Etap 627 Konut, 12 Dükkan
|12
|-
|12
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|146
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 6.Etap 444 Konut, 6 Dükkan
|74
|—
|74
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|147
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 8.Etap 533 Konut, 6 Dükkan
|82
|—
|82
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|148
|İZMİR
|SELÇUK
|Zafer Mah. 1.Etap 555 Konut, 5 Tic.Mer.
|0
|13
|13
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Selçuk/İzmir
|149
|İZMİR
|SELÇUK
|Zafer Mah. 2.Etap 620 Konut, 5 Tic.Mer.
|6
|7
|13
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Selçuk/İzmir
|150
|İZMİR
|SELÇUK
|Zafer Mah. 3.Etap 209 Konut
|41
|14
|55
|48 AY (Peşin)
|ZİRAAT
|Selçuk/İzmir
|151
|K.MARAŞ
|AFŞİN
|Yeşilyurt Mah. 5.Etap 847 Konut, 3 Tic.Mer.
|—
|265
|265
|48 AY
|ZİRAAT
|Afşin
|152
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Karael Bistan Mah. 3.Etap 428 Konut
|14
|28
|42
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|—
|153
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Karaelbistan Mah. 4.Etap 310 Konut
|10
|5
|15
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|—
|154
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Karaelbistan Mah. 6.Etap 926 Konut
|—
|41
|41
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|—
|155
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Taşburun Mevkii 2.Etap 1250 Konut
|—
|68
|68
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|—
|156
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Taşburun Mevkii 1.Etap 1492 Konut, 2 Tic.Mer.
|—
|137
|137
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|—
|157
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Taşburun Mevkii 3.Etap 948 Konut, 10 Dükkan, Cami
|—
|121
|121
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|—
|158
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Karaelbistan Mah. 5.Etap 714 Konut
|25
|22
|47
|HEMEN TESLİM
|HALK
|—
|159
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Taşburun Mevkii 5.Etap 852 Konut, 2 Tic.Mer.
|—
|337
|337
|48 AY
|HALK
|—
|160
|KARABÜK
|SAFRANBOLU
|Akçasu Mah. 196 Konut
|29
|8
|37
|48 AY
|HALK
|Safranbolu/Karabük
|161
|KARABÜK
|ESKİPAZAR
|Kapucular Mah. 3.Etap 321 Konut
|62
|28
|90
|48 AY
|HALK
|Eskipazar/Karabük
|162
|KARAMAN
|MERKEZ
|Akçaşehir Beldesi 158 Konut
|81
|39
|120
|48 AY
|ZİRAAT
|Piri Reis/Karaman
|163
|KARS
|MERKEZ
|Karacaören Mah. 327 Konut
|5
|2
|7
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Kars
|164
|KARS
|MERKEZ
|Karacaören Mah. 309 Konut
|20
|21
|41
|48 AY (Peşin)
|HALK
|Kars
|165
|KASTAMONU
|AĞLI
|Merkez Mah. 3.Etap 49 Konut, 2 Dükkan
|21
|7
|28
|48 AY
|ZİRAAT
|Ağlı/Kastamonu
|166
|KAYSERİ
|DEVELİ
|Bahçebaşı Mah. 143 Konut, 3 Dükkan
|34
|5
|39
|48 AY
|HALK
|Develi/Kayseri
|167
|KAYSERİ
|AKKIŞLA
|Şen Mah. 36 Konut
|—
|27
|27
|48 AY
|ZİRAAT
|Akkışla/Kayseri
|168
|KAYSERİ
|YAHYALI
|İsmet Mah. 115 Konut
|22
|6
|28
|48 AY
|HALK
|Yahyalı
|169
|KAYSERİ
|YEŞİLHİSAR
|Kılcan Mah. 3.Etap 236 Konut
|—
|10
|10
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Yeşilhisar/Kayseri
|170
|KIRIKKALE
|BAHŞILI
|5.Etap 210 Konut, Tic.Mer.
|4
|1
|5
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Bahşili/Kırıkkale
|171
|KIRIKKALE
|ÇELEBİ
|Çelebi Mah. 3.Etap 71 Konut, 2 Dükkan
|—
|14
|14
|48 AY
|ZİRAAT
|Çelebi/Kırıkkale
|172
|KIRIKKALE
|DELİCE
|Bağcılar Mah. 3.Etap 201 Konut, 4 Dükkan
|50
|16
|66
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Delice/Kırıkkale
|173
|KIRKLARELİ
|KOFÇAZ
|Yeni Mah. 86 Konut
|40
|10
|50
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Kofçaz/Kırklareli
|174
|KIRKLARELİ
|LÜLEBURGAZ
|Ahmetbey Beldesi 77 Konut, 4 Dükkan
|20
|12
|32
|48 AY
|ZİRAAT
|Lüleburgaz/Kırklareli
|175
|KIRKLARELİ
|LÜLEBURGAZ
|Evrensekiz Beldesi 117 Konut, 4 Dükkan
|29
|14
|43
|48 AY
|ZİRAAT
|Lüleburgaz/Kırklareli
|176
|KIRKLARELİ
|PINARHİSAR
|Beylik Mah. 256 Konut, 12 Dükkan
|7
|7
|14
|48 AY
|ZİRAAT
|Pınarhisar/Kırklareli
|177
|KIRŞEHİR
|KAMAN
|Sarıuşağı Mah. 3.Etap 111 Konut
|35
|10
|45
|48 AY
|ZİRAAT
|Kaman/Kırşehir
|178
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|Özbağ Beldesi 300 Konut, 5 Dükkan, Cami
|128
|47
|175
|48 AY
|ZİRAAT
|Kırşehir
|179
|KOCAELİ
|DERİNCE
|Sopalı Mah. 2.Etap 291 Konut
|45
|6
|51
|48 AY
|HALK
|Derince/Kocaeli
|180
|KOCAELİ
|GEBZE
|Güzeller Mah. 462 Konut
|58
|11
|69
|48 AY
|HALK
|Gebze/Kocaeli
|181
|KOCAELİ
|İZMİT
|Sekbanlı-Sepetçi Mah. 2.Bölge 2.Etap 567 Konut
|54
|21
|75
|48 AY
|HALK
|Kartepe/Kocaeli
|182
|KOCAELİ
|İZMİT
|Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3.Bölge 1.Etap 989 Konut
|94
|26
|120
|48 AY
|HALK
|İzmit/Kocaeli
|183
|KOCAELİ
|İZMİT
|Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3.Bölge 2.Etap 711 Konut
|88
|20
|108
|HEMEN TESLİM
|HALK
|İzmit/Kocaeli
|184
|KONYA
|KARAPINAR
|Taşpınar (Hotamış) Mah. 100 Konut
|—
|82
|82
|48 AY
|HALK
|Karapınar/Konya
|185
|KONYA
|KARAPINAR
|İslik Mah. 52 Konut
|—
|50
|50
|48 AY
|HALK
|Karapınar/Konya
|186
|KONYA
|KARAPINAR
|Zafer Mah. 218 Konut, 8 Dükkan
|26
|0
|26
|48 AY
|HALK
|Karapınar/Konya
|187
|KONYA
|AKŞEHİR
|Doğrugöz/Seyrantepe Mah. 357 Konut, 5 Dükkan
|47
|15
|62
|48 AY
|HALK
|Akşehir/Konya
|188
|KONYA
|SELÇUKLU
|Ardıçlı Mah. 1.Etap 906 Konut, 8 Tic.Mer.
|155
|50
|205
|48 AY
|HALK
|Nalçacı/Konya
|189
|KONYA
|BEYŞEHİR
|Hamidiye Mah. 200 Konut
|16
|-
|16
|48 AY
|HALK
|Beyşehir/Konya
|190
|KONYA
|ÇUMRA
|Yenidoğan Mah. 200 Konut, 12 Dükkan
|44
|6
|50
|48 AY
|HALK
|Çumra/Konya
|191
|KONYA
|DOĞANHİSAR
|Yenice Mah. 158 Konut
|22
|5
|27
|48 AY
|ZİRAAT
|Doğanhisar/Konya
|192
|KONYA
|EREĞLİ
|Orhaniye Mah. 192 Konut
|64
|16
|80
|48 AY
|ZİRAAT
|Ereğli/Konya
|193
|KONYA
|HÜYÜK
|Selki Mah. 4.Etap 126 Konut
|70
|28
|98
|48 AY
|ZİRAAT
|Hüyük/Konya
|194
|KONYA
|HÜYÜK
|Hüyük Mah. 5.Etap 142 Konut
|10
|7
|17
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Hüyük/Konya
|195
|KONYA
|KADINHANI
|İstiklal Mah. 7.Etap 184 Konut, 18 Dükkan
|18
|5
|23
|48 AY
|HALK
|Kadınhanı Uydu/Konya
|196
|KONYA
|KULU
|Dinek Mah. 300 Konut, 4 Dükkan
|58
|40
|98
|48 AY
|HALK
|Kulu/Konya
|197
|KONYA
|TAŞKENT
|Çetmi/Yeni Mah. 56 Konut
|34
|17
|51
|48 AY
|ZİRAAT
|Taşkent/Konya
|198
|KONYA
|TAŞKENT
|Balcılar Mah. 88 Konut
|49
|24
|73
|48 AY
|ZİRAAT
|Taşkent/Konya
|199
|KONYA
|YALIHÜYÜK
|Aşağı Mah. 2.Etap 24 Konut
|24
|-
|24
|48 AY
|ZİRAAT
|Hüyük/Konya
|200
|KONYA
|YUNAK
|Esentepe Mah. 3.Etap 216 Konut, 3 Dükkan
|13
|3
|16
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Yunak/Konya