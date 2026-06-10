Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı

Gram altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, piyasaların artık günlük değil saatlik takip edilmesi gerektiğini belirterek yatırımcıları kısa vadeli işlemler konusunda uyardı.

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçerken, altın piyasalarında dikkat çeken geri çekilmeler yaşandı. ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞLER SÜRECEK Mİ? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

GRAM ALTIN 400 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ Altındaki geri çekilmelere değinen Faruk Erdem, "Altında yüzde 2'ye yakın bir düşüş oldu. Dolar tarafında çok hızlı bir oynama olmadığı için içerideki gram altın ons ile birlikte hareket ediyor. Gram altında hafta başında 6 bin 600 TL seviyelerini konuşurken, şu an 400 liraya yakın bir düşüş söz konusu" ifadelerini kullandı.

ALTINDA SAATLİK DEĞİŞİM DÖNEMİ Altın yatırımcısının stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirten Erdem, "Artık günlük ya da haftalık değil, saatlik konuşuyoruz. Altın yatırımınız varsa 1 ya da 2 yıl düşünmek zorundasınız. Kısa vadeli düşünüyorsanız bu doğru bir yatırım olmuyor. Altında 200 günlük ortalama kırılmış durumda ve bu düşüşler oldukça sert yaşanıyor" dedi.

ÇİN VE ABD VERİLERİ ALTINI BASKILIYOR Uğur Korkmaz ise küresel piyasalarda savaşın yanı sıra makroekonomik verilerin de belirleyici olduğunu belirtti. UZMAN İSİM ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİNİ SIRALADI Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini kaydeden Korkmaz, "Çin enflasyon oluşturamayan bir ülkeydi ancak orada bile enflasyon son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum altın fiyatlarını baskılıyor" dedi. ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine de işaret eden Korkmaz, yüksek enflasyon beklentisinin altın üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdığını söyledi.