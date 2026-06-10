CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gram altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, piyasaların artık günlük değil saatlik takip edilmesi gerektiğini belirterek yatırımcıları kısa vadeli işlemler konusunda uyardı.

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı 1

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçerken, altın piyasalarında dikkat çeken geri çekilmeler yaşandı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞLER SÜRECEK Mİ?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı 2

GRAM ALTIN 400 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ

Altındaki geri çekilmelere değinen Faruk Erdem, "Altında yüzde 2'ye yakın bir düşüş oldu. Dolar tarafında çok hızlı bir oynama olmadığı için içerideki gram altın ons ile birlikte hareket ediyor. Gram altında hafta başında 6 bin 600 TL seviyelerini konuşurken, şu an 400 liraya yakın bir düşüş söz konusu" ifadelerini kullandı.

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı 3

ALTINDA SAATLİK DEĞİŞİM DÖNEMİ

Altın yatırımcısının stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirten Erdem, "Artık günlük ya da haftalık değil, saatlik konuşuyoruz. Altın yatırımınız varsa 1 ya da 2 yıl düşünmek zorundasınız. Kısa vadeli düşünüyorsanız bu doğru bir yatırım olmuyor. Altında 200 günlük ortalama kırılmış durumda ve bu düşüşler oldukça sert yaşanıyor" dedi.

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı 4

ÇİN VE ABD VERİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Uğur Korkmaz ise küresel piyasalarda savaşın yanı sıra makroekonomik verilerin de belirleyici olduğunu belirtti.

UZMAN İSİM ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİNİ SIRALADI

Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini kaydeden Korkmaz, "Çin enflasyon oluşturamayan bir ülkeydi ancak orada bile enflasyon son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum altın fiyatlarını baskılıyor" dedi.

ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine de işaret eden Korkmaz, yüksek enflasyon beklentisinin altın üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdığını söyledi.

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı 5

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına dair beklentilerin değiştiğini belirten Korkmaz, güçlü gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından piyasalarda yıl sonuna kadar iki veya daha fazla faiz artışı beklentisinin fiyatlanmaya başladığını ifade etti.

Korkmaz, "Piyasa bu durumu altın tarafında 'sat' şeklinde okuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı 6

ALTINDA 200 GÜNLÜK ORTALAMA KIRILDI

Öte yandan altın piyasalarında teknik açıdan da kritik bir eşik geride kaldı. Uzmanlar, ons altının yaklaşık 4.350-4.400 dolar seviyelerindeki 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilediğine dikkat çekiyor.

Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte satış baskısının arttığı belirtilirken, teknik görünümde aşağı yönlü risklerin güç kazandığı ifade ediliyor. Ayrıca ons altındaki baskı gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı 7

10 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasalarında 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel fiyat aralıkları şöyle:

  • Gram altın: 6.180-6.220 lira seviyelerinde
  • Çeyrek altın: 10.100-10.200 lira seviyelerinde
  • Ons altın: 4.165-4.170 dolar seviyelerinde

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Gram altında 400 liralık düşüş! 200 günlük ortalama kırıldı, yatırımcılara "saatlik" uyarı 8
Gram altında yeni ralli beklentisi GRAM ALTINDA YENİ RALLİ BEKLENTİSİ
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin