Piyasaların gözü Merkez'in faiz kararında! Uzman isimden çarpıcı uyarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü faiz kararını açıklamak üzere toplanmaya hazırlanıyor. Küresel ölçekte artan jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının şahin duruşlarının piyasaları şekillendirdiği bu kritik dönemde, ekonomist Arda Coşar A Haber ekranlarında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Yarınki toplantıdan çıkacak kararın yanı sıra ABD Merkez Bankası (FED) ve altın piyasasına dair çarpıcı öngörülerde de bulunan Coşar, yatırımcıları uyardı.

Yarın gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu toplantısına dair beklentilerini paylaşan Arda Coşar, "Faiz kararında bir değişiklik beklemiyorum, mevcut durumdaki faizlerin aynısının devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Karar metninde verilecek mesajların piyasa üzerindeki etkisine dikkat çeken Coşar, "Enflasyonda yukarı yönlü risklerin vurgulandığı, petrol fiyatlarından veya enerji fiyatlarından kaynaklı risklerin öne çıktığı ancak bununla beraber para politikası araçlarıyla gerekli sıkılaştırmayı yaparak enflasyona karşı mücadelenin devamının vurgulanacağı bir metin bekliyorum" sözleriyle TCMB'nin şahin duruşunu koruyacağını aktardı. PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA!

KÜRESEL SAVAŞ RİSKİ FED'İN PLANLARINI BOZDU Dünya ekonomisinin gözünün çevrildiği ABD Merkez Bankası (FED) cephesindeki değişimleri yorumlayan Coşar, "Normal şartlar altında 2026 yılında Fed'in 2 adet faiz indirmesi bekleniyordu ama ABD-İran savaşı, küresel bazda enerji fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon beklentilerinin bozulması merkez bankalarının beklentilerini değiştirdi" dedi. Beklentilerin 180 derece değiştiğini vurgulayan Arda Coşar, "Artık Fed'in 2026 yılında faiz indirmesi beklenmiyor, hatta 2027 için faiz artırımı konuşulmaya başlandı. Bu durum piyasalarda fiyatlanmaya başladı bile" sözleriyle küresel piyasalardaki sert değişimi özetledi.

ALTIN VE BORSADA DALGALANMA KAPIDA MI? Fed ve jeopolitik gerilimlerin emtia ve borsa üzerindeki etkilerini analiz eden Arda Coşar, "Tahvil faizlerinin yükselişini görüyoruz, değerli metallerde ve altında sert geri çekilme görüyoruz. Borsalarda da yüksek oynaklık hakim. Ana piyasa senaryosu şu an Fed üzerinden yazılıyor" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcısını yakından ilgilendiren rakamları da paylaşan Coşar, "Piyasa faizlerinin yükselmesi gümüş ve altını olumsuz etkiliyor. Ons altında 2100, 2000 dolar hatta biraz daha aşağısını bile görme ihtimalimiz var gibi gözüküyor" diyerek emtia piyasasındaki geri çekilmenin sürebileceği sinyalini verdi.