28 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

TOKİ 335 TL ile kurasız ev satışı için son 4 gün! İşte 22 ilde satılacak TOKİ evlerinin fiyatları...

TOKİ, Türkiye genelinde yüz binlerce aileyi uygun ödeme koşulları ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak 100 bin sosyal konut projesi için başvuruları toplamaya başlayan TOKİ, bir başka projesini ise sonlandırmak üzere. TOKİ 22 ilde kurasız, tamamen başvuru önceliğine göre ev satışı gerçekleştiriyor. İl ve ilçelerde taksitler değişirken, en uygun ödeme koşulu ise 335 TL olarak görülüyor. TOKİ'nin kurasız ev satışından yararlanmak isteyenler için şartları ve projeleri derledik. İşte TOKİ'nin kurasız ev fırsatları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:06
  • 1
  • 47
TOKİ 335 TL ile kurasız ev satışı için son 4 gün! İşte 22 ilde satılacak TOKİ evlerinin fiyatları...

TOKİ dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürecek fırsatlarına her gün bir yenisini ekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 100 bin sosyal konut için başvurular alınmaya başlanırken, ilgi çığ gibi büyüdü. 440 bin vatandaş dün itibarıyla ücretlerini yatırarak başvurusunu tamamladı. TOKİ bundan önce de 50 bin sosyal konut projesini vatandaşların hizmetine sunmuştu. Bu projeler kura usulü ile gerçekleşti. Kimi vatandaş sevindi, kimi ise ücretini geri aldı. Ancak TOKİ'nin kurasız ev çalışması da bulunuyor. Üstelik şartlar kuralı evlerde olduğu gibi oldukça esnek. Kiradan daha uygun fiyatlarla ev sahibi olunabiliyor. TOKİ bu kapsamda 22 ilde kurasız, çekilişsiz ev teslimi gerçekleştirecek. Evler tamamen başvuru önceliğine göre satılacak. Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşların 6 gün içinde müracaat etmesi gerekiyor. İşte TOKİ kurasız ev projesine başvurmak için gerekli belgeler ve şartlar...

  • 2
  • 47
TOKİ 335 TL ile kurasız ev satışı için son 4 gün! İşte 22 ilde satılacak TOKİ evlerinin fiyatları...

22 İLDE DEV FIRSAT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

  • 3
  • 47
TOKİ 335 TL ile kurasız ev satışı için son 4 gün! İşte 22 ilde satılacak TOKİ evlerinin fiyatları...

SON 4 GÜN

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

  • 4
  • 47
TOKİ 335 TL ile kurasız ev satışı için son 4 gün! İşte 22 ilde satılacak TOKİ evlerinin fiyatları...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2 1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

  • 5
  • 47
TOKİ 335 TL ile kurasız ev satışı için son 4 gün! İşte 22 ilde satılacak TOKİ evlerinin fiyatları...

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor.