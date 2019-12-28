Konut kredisi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ile ilgili flaş açıklama... En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye çekmesinin ardından bankalardan gelecek faiz indirim adımları merakla bekleniyordu. Bankalar aradan geçen 2 haftaya rağmen konut kredisinde bir adım atmadı. Vatandaşlar özellikle konut kredisinde faiz oranının düşmesini talep ediyor. Vatandaşların konut kredisi faiz oranı için beklentisi ise 0,79 olarak biliniyor. Konut kredisi faizinin düşmesini bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Hazine ve Malie Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak Şırnak'ta yaptığı açıklamada, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını 0,79'a çekeceğini duyurdu. Bu faiz oranı sıfır konut alımlarında geçerli olacak. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG Türkiye, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte 28 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





