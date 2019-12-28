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Konut kredisi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ile ilgili flaş açıklama... En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye çekmesinin ardından bankalardan gelecek faiz indirim adımları merakla bekleniyordu. Bankalar aradan geçen 2 haftaya rağmen konut kredisinde bir adım atmadı. Vatandaşlar özellikle konut kredisinde faiz oranının düşmesini talep ediyor. Vatandaşların konut kredisi faiz oranı için beklentisi ise 0,79 olarak biliniyor. Konut kredisi faizinin düşmesini bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Hazine ve Malie Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak Şırnak'ta yaptığı açıklamada, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını 0,79'a çekeceğini duyurdu. Bu faiz oranı sıfır konut alımlarında geçerli olacak. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG Türkiye, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte 28 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 12:18
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Konut kredisi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ile ilgili flaş açıklama... En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor. Yılın son günlerinde vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılan konulardan biri de kredi faiz oranları... Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gerçekleşen politika faizi sonrası bankalardan bir adım gelmedi. Konut kredisi faizlerinin daha da düşmesini bekleyen vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Bankaların ne zaman adım atacağını bekleyen vatandaşlara müjde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, 0,79 konut kredisi faiz oranı müjdesini Şırnak'tan verdi. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri ve bankalardaki en uygun kredi seçenekleri...

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Konut kredisi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ile ilgili flaş açıklama... En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar?

BAKAN ALBAYRAK'TAN FAİZ İNDİRİMİ MÜJDESİ

Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak merakla beklenen faiz indirimi ile ilgili, "1 Ocak'ta kamu bankaları oranları 0,79'a çekecek" dedi.

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Konut kredisi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ile ilgili flaş açıklama... En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar?

0,79 FAİZ ORANI SIFIR EV SATIŞLARINDA

0,79 faizi bekleyen vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlardan biri, sıfır konut alım detayı olacak. Sıfır konut alacak vatandaşlar 0,79 faiz oranını kullanabilecek. İkinci el konut alanlar ise şimdilik 0,98'den kredi kullanabiliyor.

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Konut kredisi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ile ilgili flaş açıklama... En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar?

28 ARALIK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

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Konut kredisi faizleri düştü mü? Kredi faizleri ile ilgili flaş açıklama... En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

Sıfır konutta: 0,79