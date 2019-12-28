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En az 6750 TL maaşla personel alımı müjdesi geldi! İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları...
Adalet Bakanlığı 50 personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak personel alımı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı. Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre en az 6750 TL ücret ödenecek. Bakanlık tarafından belirlenecek mali bütçe sonrası ek ilave olursa maaşlara eklenecek. Adalet Bakanlığı çatısı altında çalışmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:36
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