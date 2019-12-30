TOKİ'nin İstanbul'daki konut projesine yoğun ilgi... Başvurular için son tarih açıklandı |Video

TOKİ'nin dar gelirliler için yaptığı 100 bin konut projesine ilgi çığ gibi büyüyor. Ucuz konut sahibi olmak isteyenler bankalara koştu. Başvuru sayısı 500 bini geçti. Özellikle vatandaşlar TOKİ'nin İstanbul'daki projelerine yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'da yapılacak olan 10 bin konuta 160 bin kişi başvuru yaptı. Peki ucuz konut için son tarih ne zaman? Yanıtı haberimizde...