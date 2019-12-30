TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Başvurular yarın sona eriyor...

TOKİ, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için projelerini süratle sürdürüyor. Türkiye'nin her bölgesinde binlerce konut inşa eden TOKİ, 50 bin sosyal konutu kura ile sahiplerine teslim etmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen TOKİ 16 Aralık itibarıyla 100 bin sosyal konut için başvuruları almaya başladı. Konutlar 2020'nin hemen başında inşa edilmeye başlayacak ve 1,5 yılda sahiplerine teslim edilecek. TOKİ'nin görkemli bu projelerinin yanı sıra, kurasız ev projesi de bulunuyor. TOKİ, 22 ilde 335 TL taksitle başlayan onlarca konutu kurasız şekilde satışa çıkardı. Evler tamamen başvuru önceliği ile teslim edilecek. Başvurularda son gün ise 31 Aralık Salı... Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için başvuru şeklini, şartlarını ve projelerin bulunduğu illeri derledik. İşte TOKİ kurasız ev fırsatı ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





