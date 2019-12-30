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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Başvurular yarın sona eriyor...

TOKİ, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için projelerini süratle sürdürüyor. Türkiye'nin her bölgesinde binlerce konut inşa eden TOKİ, 50 bin sosyal konutu kura ile sahiplerine teslim etmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen TOKİ 16 Aralık itibarıyla 100 bin sosyal konut için başvuruları almaya başladı. Konutlar 2020'nin hemen başında inşa edilmeye başlayacak ve 1,5 yılda sahiplerine teslim edilecek. TOKİ'nin görkemli bu projelerinin yanı sıra, kurasız ev projesi de bulunuyor. TOKİ, 22 ilde 335 TL taksitle başlayan onlarca konutu kurasız şekilde satışa çıkardı. Evler tamamen başvuru önceliği ile teslim edilecek. Başvurularda son gün ise 31 Aralık Salı... Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için başvuru şeklini, şartlarını ve projelerin bulunduğu illeri derledik. İşte TOKİ kurasız ev fırsatı ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:38
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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Başvurular yarın sona eriyor...

TOKİ kurasız ev satışında son güne girildi. Başvurular 31 Aralık 2019 Salı günü mesai bitimiyle sona erecek. Sosyal konut projeleri ile vatandaşın yüzünü güldüren TOKİ, Türkiye'nin her bölgesinde binlerce konut inşa ediyor. TOKİ 2019'da 50 bin sosyal konutun sahiplerini belirlerken, 2020'de 100 bin sosyal konutu sahipleri ile buluşturacak. TOKİ bu önemli projelerin yanı sıra 22 ilde onlarca konutu da kurasız ve 335 TL gibi cüzi taksitlerle satışa çıkardı. Başvurular büyük ilgi görürken, başvuru şartları ve detayları sizler için derledik. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ ev alma başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ kurasız ev fırsatı ile ilgili tüm detaylar...

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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Başvurular yarın sona eriyor...

22 İLDE BULUNMAZ FIRSAT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Başvurular yarın sona eriyor...

YARIN SON GÜN!

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Başvurular yarın sona eriyor...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2 1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

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TOKİ 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Başvurular yarın sona eriyor...

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor.