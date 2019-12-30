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Son dakika kredi faiz oranı 0,95'e düştü! TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar?

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirdi ve politika faizini yüzde 12 olarak revize etti. 2 puanlık indirimin ardından gözler bankalara çevrildi. Bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 11'in altına çekerken, konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranlarında beklenen hamleleri yapmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankalardan adım bekleyen vatandaşlara müjdeyi verdi. 1 Ocak'tan itibaren kamu bankaları 0,79'dan konut kredisi kullandıracak. Bu gelişmenin ardından bir müjde de Türkiye Ekonomi Bankası'ndan geldi. TEB, tüketici kredisi faiz oranını 0,95'e çekti. Teb'in hamlesinin ardından diğer bankaların da adım atması bekleniyor. Kamu bankaları konut kredisi faiz oranında adım atmadan önce, taşıt kredisi faiz oranını indirerek ilk adımını attı. Peki, TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar? İşte 30 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:25
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Son dakika kredi faiz oranı 0,95'e düştü! TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar?

Kredi faiz oranlarında beklenen indirim gelmese de, indirim mesajları gelmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Şırnak'ta yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız yeni konut alımlarında 0,79 faiz oranı ile kredi kullandıracak" ifadeleri ile müjdeyi vermişti. İhtiyaç kredisinde müjde ise TEB'den geldi. TEB, tüketici kredisi faiz oranını 0,95'e çekerek büyük bir adım attı. Yıl sonunda kredi kullanacak olanlar faiz indirim haberlerini yakından takip ederken, bankalardaki son faiz durumunu da anbean takip ediyor. Peki, TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları...

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Son dakika kredi faiz oranı 0,95'e düştü! TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar?

BAKAN ALBAYRAK'TAN FAİZ İNDİRİMİ MÜJDESİ

Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak merakla beklenen faiz indirimi ile ilgili, "1 Ocak'ta kamu bankaları oranları 0,79'a çekecek" dedi.

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Son dakika kredi faiz oranı 0,95'e düştü! TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar?

0,79 FAİZ ORANI SIFIR EV SATIŞLARINDA

0,79 faizi bekleyen vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlardan biri, sıfır konut alım detayı olacak. Sıfır konut alacak vatandaşlar 0,79 faiz oranını kullanabilecek. İkinci el konut alanlar ise şimdilik 0,98'den kredi kullanabiliyor.

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Son dakika kredi faiz oranı 0,95'e düştü! TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar?

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ

Türkiye Ekonomi Bankası, en uygun kredi veren bankalar arasında ön sıralarda yer alıyor. Konutta 0,98 oran uygulayan TEB, ihtiyaç kredisinde daha cesur bir adım attı ve oranı 0,95'e çekti. TEB, sıfır otomobil satışlarında kullanılan taşıt kredisi faiz oranını ise 1,10 olarak belirledi.

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Son dakika kredi faiz oranı 0,95'e düştü! TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar?

KAMU BANKALARINDAN TAŞIT KREDİSİ HAMLESİ

Halkbank ve Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranını düşürdü. Sıfır otomobil alımında kullanılan kredilerde 1,02 oran uygulanacak. Vakıfbank ise 1,05'ten kredi kullandıracak.