Son dakika kredi faiz oranı 0,95'e düştü! TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar?

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirdi ve politika faizini yüzde 12 olarak revize etti. 2 puanlık indirimin ardından gözler bankalara çevrildi. Bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 11'in altına çekerken, konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranlarında beklenen hamleleri yapmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankalardan adım bekleyen vatandaşlara müjdeyi verdi. 1 Ocak'tan itibaren kamu bankaları 0,79'dan konut kredisi kullandıracak. Bu gelişmenin ardından bir müjde de Türkiye Ekonomi Bankası'ndan geldi. TEB, tüketici kredisi faiz oranını 0,95'e çekti. Teb'in hamlesinin ardından diğer bankaların da adım atması bekleniyor. Kamu bankaları konut kredisi faiz oranında adım atmadan önce, taşıt kredisi faiz oranını indirerek ilk adımını attı. Peki, TEB, İNG, Garanti, Akbank, QNBFinansbank kredi faizleri ne kadar? İşte 30 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





