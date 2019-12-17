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TOKİ 100 bin sosyal konut bu arsalarda yapılacak! İşte 100 bin evin yapılacağı il ve ilçeler...
TOKİ 100 bin konut projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 100 bin konutun yapımına yılbaşından itibaren başlanacak. Başvurular ise bu ay içinde alınacak. TOKİ evlerinin yapılacağı alanlar da belli oldu. Peki, 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak? İşte 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 17.12.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 13:30
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