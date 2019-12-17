TOKİ 100 bin sosyal konut bu arsalarda yapılacak! İşte 100 bin evin yapılacağı il ve ilçeler...

İstanbul'da oturan ve hanelerine 6 bin liradan fazla kazanç giren vatandaşların başvuruda bulunamayacağı TOKİ'de, diğer illerde ise bu limit 5 bin 500 TL olacak.

Her il için ayrılan evlerin belirli bir kısmı şehit aileleri, engelliler ve emekliler için ayrılacak. İşte, o konuda bazı bilgiler;