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MEB'den öğrencilere 7 bin 120 TL destek! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören veya görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları belirlendi. Konuya ilişkin detaylar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bölümlere göre değişecek olan yardımlar 4 bin TL ile 7 bin 120 TL arasında değişiyor. İşte öğrencilere sağlanacak desteğe ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:30
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MEB'den öğrencilere 7 bin 120 TL destek! Resmi Gazete'de yayımlandı...

MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan veya Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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MEB'den öğrencilere 7 bin 120 TL destek! Resmi Gazete'de yayımlandı...

ŞARTLAR NELER?

Buna göre, okulun OSB içerisinde veya ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar" kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere OSB dışında açılmış olması şartı aranacak.

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MEB'den öğrencilere 7 bin 120 TL destek! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Eğitim öğretim desteği yapılabilmesi için her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin, okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması gerekecek.

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MEB'den öğrencilere 7 bin 120 TL destek! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması, öğrencinin okula devam ediyor olması, OSB dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartlarıyla eğitim öğretim desteği verilecek.

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MEB'den öğrencilere 7 bin 120 TL destek! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Ayrıca, OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere, eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan veya dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilecek.