MEB'den öğrencilere 7 bin 120 TL destek! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören veya görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları belirlendi. Konuya ilişkin detaylar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bölümlere göre değişecek olan yardımlar 4 bin TL ile 7 bin 120 TL arasında değişiyor. İşte öğrencilere sağlanacak desteğe ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





